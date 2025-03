Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt valami hálás feladat J. R. R. Tolkien szövegeit gépelni.","shortLead":"Nem volt valami hálás feladat J. R. R. Tolkien szövegeit gépelni.","id":"20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e.jpg","index":0,"item":"59a87d82-fcd4-463a-9591-93f42402a23f","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","timestamp":"2025. március. 06. 11:18","title":"„Trehány munka”: így akadt ki A Gyűrűk Ura szerzője a gépírónőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott a szerinte ismeretlen dél-afrikai ország LMBTQ-közösségeinek támogatásával.","shortLead":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott...","id":"20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"9f346590-0862-4da4-b104-a15a82647fa7","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","timestamp":"2025. március. 05. 16:04","title":"Lesotho zokon vette, hogy Trump szerint senki még csak nem is hallott az országról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Digitalizálódó mezőgazdaság: így segítik az adatok a hatékonyabb termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fc7b5362-1249-49bc-9831-8f94e8b337d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy lebontás alatt álló autópályahídról van szó. ","shortLead":"Egy lebontás alatt álló autópályahídról van szó. ","id":"20250306_Magaval-rantott-tobb-darut-es-raesett-egy-uszalyra-egy-osszeomlo-hid-Belgiumban-tobb-serult-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7b5362-1249-49bc-9831-8f94e8b337d7.jpg","index":0,"item":"506055da-6371-4bd4-a069-c5c836739f66","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Magaval-rantott-tobb-darut-es-raesett-egy-uszalyra-egy-osszeomlo-hid-Belgiumban-tobb-serult-van","timestamp":"2025. március. 06. 18:23","title":"Magával rántott több darut, és ráesett egy uszályra egy összeomló híd Belgiumban, több sérült van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","shortLead":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","id":"20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"54895c2a-60e7-46a3-800d-dd88e2016bea","keywords":null,"link":"/360/20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","timestamp":"2025. március. 06. 07:30","title":"Politico: 5 perccel éjfél előtt – lidércnyomásos csúcsra készül az EU, részben Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20250305_donald-trump-transznemu-egerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"018678b6-6106-40de-a730-ae6910d78c84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_donald-trump-transznemu-egerek","timestamp":"2025. március. 05. 18:33","title":"Donald Trump szerint transznemű egerek létrehozására költötték az amerikai adófizetők pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc99da1-f0ad-4003-8b17-c31f7e737782","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még nem engedte el a harmadik generációs PlayStation kezét a Sony, legalábbis nem teljesen. Most egy fontos rendszerfrissítés érkezett a konzolhoz, igaz, óriási dolgokat nem tartogat.","shortLead":"Még nem engedte el a harmadik generációs PlayStation kezét a Sony, legalábbis nem teljesen. Most egy fontos...","id":"20250305_sony-playstation-3-rendszerfrissites-blu-ray-titkositasi-kulcsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcc99da1-f0ad-4003-8b17-c31f7e737782.jpg","index":0,"item":"90e276fb-4b97-4076-ba8b-f6304822f5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_sony-playstation-3-rendszerfrissites-blu-ray-titkositasi-kulcsok","timestamp":"2025. március. 05. 17:03","title":"19 évvel a megjelenése után kapott frissítést a PlayStation 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]