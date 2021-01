Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási szintű uránból pedig 500 kilogrammot.","shortLead":"Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási...","id":"20210104_iran_urandusitas_uran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a4a74-f40e-4ff8-b94e-e34966940671","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_iran_urandusitas_uran","timestamp":"2021. január. 04. 13:53","title":"Irán újra 20 százalékos dúsítású uránt állít elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d1fc6-65bb-42de-9de1-e18d2b339980","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"Érdekesen magyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. 