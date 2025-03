A humanoid robotok megítélése az egész világon kettős. Miközben a technológia támogatói a potenciális lehetőségeket látják a szerkezetben – segíthet a mentésben, elvégezhet nehéz vagy veszélyes munkákat egy gyárban –, mások úgy látják, a gép elveheti a munkát, sőt, akár fizikailag is árthat az embernek. Bár az még mindig a távoli jövőnek tűnik, hogy ezek a robotok a hétköznapi élet részévé váljanak, egy lépéssel már közelebb került ez a jövőkép.

Ha valakinek van felesleges 12–14 millió forintja, január óta már Magyarországon is vásárolhat humanoid robotot. Ennek apropóján a Bosch arra volt kíváncsi, Magyarországon milyen megítélése van ezeknek a gépeknek. A több mint ezer, 18 és 69 év közötti ember bevonásával készült reprezentatív felmérés azt mutatta, hogy a magyarok 22 százaléka kifejezetten tart a humanoid robotoktól. A megítélés másik végén az a 13 százaléknyi ember áll, akik még azt is el tudják képzelni, hogy saját humanoid klónjuk legyen.

A vizsgálat szerint bár a magyarok háromnegyede ismeri ezt a robottechnológiát, úgy gondolják, hogy 10 éven belül nem ez fogja meghatározni az életünket. A megkérdezettek 16 százaléka szerint a humanoid és a szolgáltató robotok pozitív hatással lesznek az életünkre, ugyanakkor 100-ból 22 magyar tart ezektől.

Bosch

Nincs ez így a mesterséges intelligenciával, amellyel kapcsolatban viszont a magyarok több mint fele véli úgy, hogy az MI-vel való együttműködés lesz a legnagyobb hatással a mindennapokra a következő évtizedben.

Érdekesség, hogy a megkérdezettek fele úgy látja, a mesterséges intelligencia akár olimpiai rekordokat is megdönthet majd bizonyos sportágakban, 43 százalékuk pedig azt is biztosra veszi, hogy a Nobel-díj elnyerésére is képes.

A magyarok egyébként MI-orvossal (39 százalék) vagy MI-ügyvéddel (27 százalék) is szívesen konzultálnának, de akár MI-tanárt (37 százalék) is bevetnének a tudásuk fejlesztésére. Százból tizenhat magyar nem riadna attól vissza, hogy MI-barátja legyen, saját maguk MI-klónját azonban csak a magyarok 13 százaléka tudja elképzelni, 8 százalékuk pedig kapcsolatot is létesítene egy mesterséges intelligencia által vezérelt partnerrel.

