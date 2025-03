Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az önkormányzatoknak nem lesz kötelező élni az identitásvédelmi intézkedésekkel.","id":"20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"c7b42fda-167c-46fb-9a66-17046590e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_navracsics-identitasvedelem-intezkedesek","timestamp":"2025. március. 25. 20:55","title":"Navracsics újabb részleteket árult el arról, hogy védenék meg a településeket a kéretlen beköltözőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk járgányaiból, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk...","id":"20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"95d79067-63d8-4df6-8854-7e1bd2d9ff04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","timestamp":"2025. március. 25. 09:29","title":"Tovább zuhannak a Tesla eladásai Európában, már 40,1 százalékos az éves mínusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is visszaélhetnek. Fokozódhat az importnyomás, romlik a hazai élelmiszeripari szereplők helyzete.","shortLead":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is...","id":"20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e.jpg","index":0,"item":"d57df2cd-e494-4896-b356-ca6e6ca9b255","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","timestamp":"2025. március. 25. 12:17","title":"Zsarolásra alkalmas fegyvert adott a kereskedők kezébe az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","shortLead":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","id":"20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37.jpg","index":0,"item":"1289ce08-b222-494e-b7dd-0230ab9db78b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","timestamp":"2025. március. 25. 15:03","title":"Szeptember végén indulhat a sorozatgyártás a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","shortLead":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","id":"20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fbc1735-822a-4c91-a611-e95126256cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 17:07","title":"Novák Előd törvényjavaslata 500 ezer forintra növelné az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","shortLead":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","id":"20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"2b858874-d85d-4024-99fd-52c18f20adf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","timestamp":"2025. március. 25. 11:56","title":"Négy új járatot jelentett be a Wizz Air Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]