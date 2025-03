Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3029d5a-faba-4a0a-a416-70c2fbb20308","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az még más alapítvány volt, amikor Windisch László az MNB-nél dolgozott, egyébként sem az ő alelnöki feladata volt figyelni az alapítványokra – írta az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Az még más alapítvány volt, amikor Windisch László az MNB-nél dolgozott, egyébként sem az ő alelnöki feladata volt...","id":"20250326_allami-szamvevoszek-windisch-laszlo-mnb-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3029d5a-faba-4a0a-a416-70c2fbb20308.jpg","index":0,"item":"74e6ea80-1ea8-475e-b6a2-cca90d99af29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_allami-szamvevoszek-windisch-laszlo-mnb-alapitvany","timestamp":"2025. március. 26. 13:13","title":"Megmagyarázta a számvevőszék, miért nem vette észre az elnöke még az MNB-nél dolgozva, hogy baj van az alapítványokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek kizárását, de a turisztikai vállalatok belső működésén is képes javítani.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek...","id":"20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f.jpg","index":0,"item":"fce30ce0-b1f7-4d56-ad77-b46db086222b","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Szédítő gyorsasággal hódít a turizmusban a mesterséges intelligencia, de néha nem árt ránézni, nem hallucinál-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","shortLead":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","id":"20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"ec3bc962-0ffb-4a8d-8f44-6c470a591b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","timestamp":"2025. március. 26. 10:53","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, újabb 2300 állatot kell leölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","shortLead":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","id":"20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"b5d36580-8112-4b92-ad5a-abd73a02f1fb","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. március. 26. 12:58","title":"Musk után a Boeinggel tárgyalt a 4iG elnöke, de egy fontos részletet elfelejtett közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram. A programhoz az iskolák csatlakozhatnak.","shortLead":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram...","id":"20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"c5556972-c52a-4adb-9117-b2069df4d3f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","timestamp":"2025. március. 26. 15:03","title":"Újdonság az Instagramon: felveszik a kesztyűt a zaklatással szemben, várják az iskolák jelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3344e-7478-49db-ae7b-8a1db1d6cb66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben Baldwin egy törvényen kívüli cowboyt alakít, aki gyilkossággal megvádolt unokája segítségére siet.","shortLead":"A filmben Baldwin egy törvényen kívüli cowboyt alakít, aki gyilkossággal megvádolt unokája segítségére siet.","id":"20250326_Kijott-az-elso-elozetes-Alec-Baldwin-elatkozott-westernfilmjehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddf3344e-7478-49db-ae7b-8a1db1d6cb66.jpg","index":0,"item":"ba80c0b5-e751-4650-94bc-8fbbc96f94ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Kijott-az-elso-elozetes-Alec-Baldwin-elatkozott-westernfilmjehez","timestamp":"2025. március. 26. 17:20","title":"Kijött az első előzetes Alec Baldwin elátkozott westernfilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni, hogy kézre kerítse a két évvel ezelőtti kitörés napján elkövetett bántalmazásokkal gyanúsított személyeket – írja az amerikai havilap szerzője.","shortLead":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni...","id":"20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"f48fcdc0-0ea2-44f4-8e7f-b3cb128a25ab","keywords":null,"link":"/360/20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 15:30","title":"The Nation: Orbán Európa-szerte vadászik az antifasiszta aktivistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]