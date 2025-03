Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő termelője Szudán.","shortLead":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő...","id":"20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25.jpg","index":0,"item":"1df62b06-fefe-4d13-825f-6550d957d3c7","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"Kezdhetnek imádkozni a Coca-Cola- és M&M’s-függők a szudáni békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","shortLead":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","id":"20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"96857465-24fa-42c2-b257-e22162f882de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","timestamp":"2025. március. 28. 07:32","title":"B-tervet dolgoz ki a Világkereskedelmi Szervezet arra az esetre, ha az USA végleg kiszállna belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a178cb-4235-4e56-afc0-3c215777a814","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a főpolgármester minapi posztjára reagált, ami szerint a Fővárosi Közgyűlés többsége, “a Fidesszel együtt szavazó Tisza és a Vitézy-frakció” leszavazta a független előadóművészeti szervezetek 150 milliós fővárosi támogatását. ","shortLead":"A színész a főpolgármester minapi posztjára reagált, ami szerint a Fővárosi Közgyűlés többsége, “a Fidesszel...","id":"20250328_Nagy-Ervin-fuggetlen-szinhazak-Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Tisza-part-150-millio-tamogatas-Pro-Cultura-Urbis-Kozalapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a178cb-4235-4e56-afc0-3c215777a814.jpg","index":0,"item":"951cc144-cf81-4836-b4d9-fa52c998be31","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Nagy-Ervin-fuggetlen-szinhazak-Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Tisza-part-150-millio-tamogatas-Pro-Cultura-Urbis-Kozalapitvany","timestamp":"2025. március. 28. 08:55","title":"„16 évesen, amikor maga még csak az érettségijét írta, akkor én már a Szkénében léptem föl” – Nagy Ervin odaszólt Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","shortLead":"A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták.","id":"20250327_halalos-baleset-szentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"73d8f39a-c514-4ece-aed8-26e0fc4e5926","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_halalos-baleset-szentes","timestamp":"2025. március. 27. 21:47","title":"Halálos baleset történt Szentes közelében, a 45-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek – mondta a miniszterelnök, majd arról kezdett beszélni, hogy Brüsszel háborúra készül. ","shortLead":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia...","id":"20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294.jpg","index":0,"item":"2163542b-5501-4b60-a97a-2261240a70d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 07:38","title":"Orbán Viktor: A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Putyin fél személyesen vele tárgyalni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Putyin fél személyesen vele tárgyalni.","id":"20250328_ukrajna-zelenszkij-haboru-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"b0cb2ef2-4233-4069-81e7-f91c0cefb69f","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_ukrajna-zelenszkij-haboru-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. március. 28. 21:14","title":"Zelenszkij: Ukrajna hajlandó lenne tárgyalni valakivel Oroszországból, de nem Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]