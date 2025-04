Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20 évben bárki. Ugyanez a logika működhet az amerikai elnök protekcionista gazdaságpolitikájával kapcsolatban is. A Spiegel eközben arról ír, hogy Európa két gázimperialista fogságában vergődik.","shortLead":"A Die Zeit szerzője szerint Donald Trump többet tett az európai védelmi és biztonsági szövetségért, mint az utóbbi 20...","id":"20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"3259c2b8-c7a8-4d78-8505-560f75d4290f","keywords":null,"link":"/360/20250401_die-zeit-amerikai-vamhaboru-europa-elony","timestamp":"2025. április. 01. 10:55","title":"Így járhat jól Európa a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem, a Észak-Oszétiában elkövetett háborús bűnök ügye is a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt van – a háborús bűncselekmények feltárásának teljes rendszerét érintheti, ha Magyarország mellőzi a Benjámin Netanjáhú ellen kiadott elfogató parancsot.","shortLead":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem...","id":"20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e.jpg","index":0,"item":"3fd6e405-6f2c-469d-9466-db13be3ac156","keywords":null,"link":"/360/20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","timestamp":"2025. április. 02. 11:05","title":"Minden adott ahhoz, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból, pont akkor, amikor az Moszkva célkeresztjébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós riportból. A kiaknázatlan lehetőségek megvalósulását azonban technikai, környezeti és társadalmi akadályok is nehezítik. Adatalapú cikkünkből az is kiderül, hogy a magyar régióknak mekkora a megújulóenergia-termelési potenciálja.","shortLead":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós...","id":"20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"8fada4e0-be3f-4a3f-8335-f8f4057a7624","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","timestamp":"2025. március. 31. 18:09","title":"Óriási lehetőségeket tartogat a napenergia Európa vidéki régióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint amit az elmúlt pár hónapban mértek.","shortLead":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint...","id":"20250401_bmi-index-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"8a6993a7-c360-4787-94b5-32f3987d7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_bmi-index-novekedes","timestamp":"2025. április. 01. 13:35","title":"Végre érkezett egy jel a magyar gazdaságból, ami legalább egy kis javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által elkövetett bűncselekmények listája. Az EU külügyi főképviselője szerint rendkívül előrehaladott az orosz háborús bűncselekményeket vizsgáló bíróság felállításának ügye.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború talán legnagyobb áldozatai az ukrán gyerekek, de ezen túl is nagyon hosszú az oroszok által...","id":"20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"17138bbc-d2a7-4041-b983-812786c77f9e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250401_orosz-ukran-haboru_europai-parlament","timestamp":"2025. április. 01. 13:06","title":"Nekünk Nürnberg kell – az oroszok felelősségre vonásáról vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","shortLead":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","id":"20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20.jpg","index":0,"item":"9db2d3cc-f0da-4942-a585-1cf9fd1fad23","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","timestamp":"2025. április. 01. 20:18","title":"A ProtectEU nevű új együttműködés védheti az uniót a hibrid fenyegetések, a szervezett bűnözés és a kibertérben elkövetett bűncselekmények ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]