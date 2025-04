Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","shortLead":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","id":"20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702.jpg","index":0,"item":"ae878556-246c-4ff0-9072-c566eb0a61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","timestamp":"2025. április. 02. 08:48","title":"A Hír Tv megtalálta az árrésstop tökéletes reklámarcát: Hide the Pain Haroldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor meg akarja semmisíteni Magyarország még szabad médiáját, és számíthat arra, hogy az EU megengedi neki. Az európai szélsőjobboldal örül.","shortLead":"Orbán Viktor meg akarja semmisíteni Magyarország még szabad médiáját, és számíthat arra, hogy az EU megengedi neki...","id":"20250331_Die-Zeit-vendegkommentar-Petra-Thorbrietz-Orban-demokracia-szabad-sajto-szetverese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"f9c63e22-a31b-4aec-bc4e-2a63c9b76134","keywords":null,"link":"/360/20250331_Die-Zeit-vendegkommentar-Petra-Thorbrietz-Orban-demokracia-szabad-sajto-szetverese","timestamp":"2025. március. 31. 15:45","title":"Die Zeit-vendégkommentár: Orbán lebontja a demokráciát, most a szabad sajtó maradékát veri szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","shortLead":"A múlt heti hasonló demonstráción végül négy hidat is megbénítottak a résztvevők.","id":"20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c9e81fd-802f-465d-add7-828486648414.jpg","index":0,"item":"4387e8a0-a77a-426a-ad6f-92d74118eb37","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_erzsebet-hid-tuntetes-lezaras","timestamp":"2025. április. 01. 16:13","title":"A rendőrség már lezárta az Erzsébet hidat a 17 órakor kezdődő tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal nő a császármetszés után néhány órával agyvérzést kapott – értesült az RTL Híradó. ","shortLead":"A fiatal nő a császármetszés után néhány órával agyvérzést kapott – értesült az RTL Híradó. ","id":"20250331_csaszarmetszes-agyverzes-kismama-halal-nyiregyhaza-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0bc45da-9e50-4947-9c92-4e0f1703d43f.jpg","index":0,"item":"b30356a2-35b6-4b01-8e4f-5a19329c8805","keywords":null,"link":"/elet/20250331_csaszarmetszes-agyverzes-kismama-halal-nyiregyhaza-korhaz","timestamp":"2025. március. 31. 19:30","title":"Szülés után meghalt egy 22 éves kismama a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít megakadályozni a nem kívánt teherbeesést. A készítményt férfiaknak kell szedniük.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít...","id":"20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"3c801e05-93ef-473b-9d7f-3481a521ea72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","timestamp":"2025. április. 01. 19:03","title":"99%-ban hatékony a férfiaknak szánt új fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]