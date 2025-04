Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","shortLead":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","id":"20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"0821218c-a452-406c-841b-8f4e8b483630","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","timestamp":"2025. április. 03. 08:23","title":"Még furgonként is regisztráltak használt Teslát Magyarországon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","shortLead":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","id":"20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e.jpg","index":0,"item":"9672ce9c-1d61-40b3-b07c-03545b583a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","timestamp":"2025. április. 03. 14:59","title":"1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell telepíteni. A részletek az újonnan megjelent törvényjavaslat fényében is kidolgozásra várnak a gazdasági tárca részéről, az viszont kérdés: az általános kártyaelfogadás mellett miért olyan fontos, hogy minden faluban rozsdásodjon egy ATM.","shortLead":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell...","id":"20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe.jpg","index":0,"item":"7a1c62ea-8365-4bb3-8f76-c070969cdf97","keywords":null,"link":"/360/20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 02. 07:00","title":"A bankok biztos buknak rajta, de a lakosság nyer vele? Megnéztük, mivel járhat az ATM-telepítési roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","shortLead":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","id":"20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27.jpg","index":0,"item":"090b3b11-e696-4f14-8a04-2ab76542cb3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","timestamp":"2025. április. 02. 15:07","title":"22 milliárd forint osztalékot kap a Moltól az Orbán Balázs vezette MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","shortLead":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","id":"20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"03fc8d9b-3f34-40db-a9dc-caa438a8e2a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","timestamp":"2025. április. 03. 12:46","title":"A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912d3380-2128-45fa-b9b0-5286d08c9916","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Reggel 8-tól este 6-ig kell fizetni. ","shortLead":"Reggel 8-tól este 6-ig kell fizetni. ","id":"20250403_Ujabb-utcakban-lett-fizetos-a-parkolas-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912d3380-2128-45fa-b9b0-5286d08c9916.jpg","index":0,"item":"81b844ea-9205-4a6a-819f-6affff47f79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Ujabb-utcakban-lett-fizetos-a-parkolas-Budapesten","timestamp":"2025. április. 03. 07:40","title":"Újabb utcákban lett fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években erőteljesen csökkent a nyomtatott anyagok, különösen a kézikönyvek iránti kereslet.","shortLead":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években...","id":"20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce.jpg","index":0,"item":"06aa2a7f-2c5f-4a28-bc5d-4220cd39d1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:50","title":"Elbocsátanak 150 embert a zalalövői nyomdából, leállítja a gyártást a svéd cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]