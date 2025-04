A hagyományos számítógépek információs egysége a bit, ami két értéket vehet fel (0 vagy 1). Ezzel szemben a kvantumszámítógépek működése már a kvantumbiten (qubit) alapszik, ami az úgynevezett szuperpozíció révén egyszerre lehet több állapot kombinációjában. Ennek köszönhetően a kvantumtechnológián alapuló számítógépek hatalmas számítási teljesítménnyel rendelkeznek, ezért képesek lesznek arra, hogy eddig megoldhatatlannak vélt matematikai problémákat is megfejtsenek.

A kvantumszámítógépek képességei azonban a lehetőségek mellett veszélyeket is rejtenek magukban, hiszen éppen ezek a komplex matematikai problémák alkotják számos, a digitális biztonság szempontjából nélkülözhetetlen titkosítási algoritmus alapját is – erre figyelmeztet a Deloitte.

A kvantumkorszak egyre közelít, a bárki számára hozzáférhető és kiforrott kvantumszámítógépek megjelenése alapjaiban forgathatja fel a ma ismert digitális világot.

„A kvantumtechnológia elterjedése egyszerre hatalmas innovációs lehetőség és legalább ekkora kiberbiztonsági kihívás is” – emelte ki Szöllősi Zoltán, a Deloitte Magyarország kibervédelmi szakértője, aki szerint a kvantumtechnológiai fenyegetettség jelentősen megváltoztatja a mindennapi működést.

A titkosítási algoritmusok biztonságossága azon alapul, hogy a mögöttük lévő matematikai problémák rendkívül nehezen megoldhatóak hagyományos számítógépekkel. A kvantumszámítás viszont pont ezeket a matematikai problémákat oldja meg, így számos jelenlegi titkosítási algoritmus, különösen a nyilvános kulcsú titkosítások, sebezhetővé válhatnak a kvantumtámadásokkal szemben.

Arra, hogy a kvantumszámítógépek megjelenése mikor fog bekövetkezni, ma még nincs pontos válasz, de a terület vezető szakértői szerint ez akár a következő tíz évben is valósággá válhat. Ráadásul függetlenül attól, mikor lépünk be a kvantumkorszakba, az átállás nem megy majd az egyik napról a másikra. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a kibertámadások során már ma is gyűjtenek adatokat azzal a céllal, hogy azokat a kvantumszámítógépek segítségével a jövőben fejtsék vissza.

A Deloitte szerint ahhoz, hogy a vállalatok a megfelelő ütemben tudják végrehajtani a szükséges változtatásokat, figyelembe kell venniük az átállás idejét, az érzékeny adatok élettartamát.

