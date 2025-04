Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","shortLead":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","id":"20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e.jpg","index":0,"item":"7ad964a3-b685-4888-876f-d6dbae99c2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Felpörgött a boltok forgalma februárban a tavalyihoz képest, a gyógyszervásárlás lett az igazán kiugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","shortLead":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","id":"20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1.jpg","index":0,"item":"38c8e3c1-86ea-466e-8518-b88fe2646b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","timestamp":"2025. április. 06. 07:21","title":"80-as évek családi álomkombija: felbukkant egy keveset futott puttonyos Citroën BX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","shortLead":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","id":"20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94.jpg","index":0,"item":"64e6a10c-8f5a-4557-8cfa-5fe74546bcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","timestamp":"2025. április. 07. 06:41","title":"109 km villannyal: Magyarországon a legújabb plugin hibrid Audi A5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el a súlyos vámokat. Ez nem teljesen új terep az Apple-nek, de részleges megoldást jelenthet az amerikai piac kiszolgálására.","shortLead":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el...","id":"20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"fface0f8-d4b3-4397-b00b-a87552df89dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","timestamp":"2025. április. 07. 15:03","title":"Az Apple is újratervez Trump vámjai miatt, így kerülné el a durva drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","shortLead":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","id":"20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"2c0b9996-6a7e-4422-b865-240428a8d802","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 12:37","title":"Miskolcon is tüntetni fognak a gyülekezési törvény szigorítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is kidolgozzák a további válaszokat Trump vámháborújára.","shortLead":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is...","id":"20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5.jpg","index":0,"item":"51b9181c-720c-4825-b122-b96bc3840cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 05. 16:23","title":"Nem küldenek több Jaguar Land Rovert az Egyesült Államokba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","shortLead":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","id":"20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"dfb8fcb3-cf42-4f69-a112-e164f30d25ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 06. 10:21","title":"Lázár János öt pontban foglalta össze, hogy ki számít normálisnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]