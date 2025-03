Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa2095f6-6cdd-48fd-a887-221e36314ae7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fassbender egy ma már elég híres kollégáját ajánlotta maga helyett.","shortLead":"Fassbender egy ma már elég híres kollégáját ajánlotta maga helyett.","id":"20250314_Michael-Fassbendert-is-megneztek-hatha-jo-lesz-James-Bondnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa2095f6-6cdd-48fd-a887-221e36314ae7.jpg","index":0,"item":"5a7da996-01f4-46ce-abe7-19ef6c5b224c","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Michael-Fassbendert-is-megneztek-hatha-jo-lesz-James-Bondnak","timestamp":"2025. március. 14. 08:46","title":"Michael Fassbendert is megnézték, hátha jó lesz James Bondnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f36602-4d29-4d6c-94de-71b432be4718","c_author":"Galicza Dorina - Serdült Viktória","category":"360","description":"Nehezen érthető, mit akar elérni a kormány a legújabb Alaptörvény-módosítással. Attól, hogy beleírják, hogy a drog rossz, a probléma nem oldódik meg. A kábítószer teljes tiltásának beleírása legfeljebb csak politikai termékként eladható. A szakértő szerint a szigorításra hivatkozva csak annyira lehet ellehetetleníteni egy jövőbeni drogliberalizációt, amennyire a fájdalomcsillapítókat betiltani. ","shortLead":"Nehezen érthető, mit akar elérni a kormány a legújabb Alaptörvény-módosítással. Attól, hogy beleírják, hogy a drog...","id":"20250313_Alaptorveny-modositas-kabitoszer-tilalom-prevencio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7f36602-4d29-4d6c-94de-71b432be4718.jpg","index":0,"item":"07029bd7-5edb-478c-8595-e60e790e63c6","keywords":null,"link":"/360/20250313_Alaptorveny-modositas-kabitoszer-tilalom-prevencio","timestamp":"2025. március. 13. 17:54","title":"„Teljes abszurdum” a drogügyi Alaptörvény-módosítás: szigorításnak nem lehet nevezni, de megoszt és provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","shortLead":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","id":"20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8.jpg","index":0,"item":"c550a008-062c-4eed-8b16-0f1ca3c7e573","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","timestamp":"2025. március. 13. 15:12","title":"A bíróság szerint törvénytelen volt Iványi Gáborék intézményeinek bezáratása, a gyermekjogok is sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","shortLead":"A világhírű balettművész felemlegette, mekkora hatással volt rá Pintér Béla Titkaink című előadása New Yorkban.","id":"20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49019ca8-afeb-4638-ba97-51be7f240f57.jpg","index":0,"item":"d97f4f30-c1b1-4046-9683-f3f32fddb2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Mihail-Barisnyikov-koszontotte-Csakanyi-Esztert-aki-Psota-Iren-dijat-kapott","timestamp":"2025. március. 14. 08:20","title":"Mihail Barisnyikov köszöntötte Csákányi Esztert, aki Psota Irén-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint az alacsony jövedelmeket. Igazságosabb, ha a kormány egyenlően segít mindenkit.","shortLead":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint...","id":"20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874.jpg","index":0,"item":"0bdcafa7-2449-4628-a93c-c0ce56a9cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","timestamp":"2025. március. 13. 12:52","title":"Gulyás Gergely páros lábbal szállt bele a kormány adócsökkentési terveibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","shortLead":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","id":"20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"edcefac1-4c9a-489d-86d1-cacc7f761557","keywords":null,"link":"/elet/20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","timestamp":"2025. március. 13. 21:25","title":"Megválasztásának évfordulóján Ferenc pápa tortát kapott a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","shortLead":"Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. ","id":"20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ac47e-3e38-4f8d-a28e-c60ccf44030f.jpg","index":0,"item":"e2c42cb2-32ba-40ee-999c-1fadbca07bad","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nem-engedik-be-a-HVG-stabjat-Orban-marcius-15-i-beszedere","timestamp":"2025. március. 14. 09:14","title":"Nem engedik be a HVG stábját Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]