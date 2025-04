Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi Kuriernak Wolfgang Merkel német demokráciakutató, aki régóta úgy véli, hogy a „demokrácia hanyatlik”.","shortLead":"Donald Trump azoknak az erősembereknek az élén áll, akiket a hatalmi ágak szétválasztása. Erről beszélt a bécsi...","id":"20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec7baa7-9e9b-4806-bfe8-2c3c74e224ab.jpg","index":0,"item":"fa56742d-21b2-47ea-9222-e066a3364957","keywords":null,"link":"/360/20250407_Wolfgang-Merkel-Kurier-Trump-sikere-utanzasra-osztokeli-az-autokratakat-a-vilagban","timestamp":"2025. április. 07. 07:15","title":"Német demokrácia-szakértő: Trump sikere utánzásra ösztökéli az autokratákat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","shortLead":"A „slágerlakótelepek” között idén a békásmegyeri a legkeresettebb.","id":"20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"18838198-2dc6-4f45-a1cb-f600962c5f14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_duna-house-panellakas-kereslet-egymillios-negyzetmeterar","timestamp":"2025. április. 07. 12:26","title":"Bezuhanást hozott a paneleknél az egymilliós lélektani határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","shortLead":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","id":"20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e.jpg","index":0,"item":"14a36c6c-8048-4ae1-bf35-80f04a7f2a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","timestamp":"2025. április. 07. 08:03","title":"Rá sem fog ismerni a Windows legidegesítőbb képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eabbea-8681-42c1-8fcc-dfda97786957","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Elon Musk támogató nyilatkozatai a transzatlanti vámmentes kereskedelmi rendszerről a milliárdos gyengeségének és félelmének jelei – mondta Robert Habeck leköszönő német alkancellár és gazdasági miniszter.","shortLead":"Elon Musk támogató nyilatkozatai a transzatlanti vámmentes kereskedelmi rendszerről a milliárdos gyengeségének és...","id":"20250407_Nemet-miniszter-Musk-gyengeseg-es-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6eabbea-8681-42c1-8fcc-dfda97786957.jpg","index":0,"item":"28f23b0f-2e0b-43cb-97f9-2d701cb23c3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Nemet-miniszter-Musk-gyengeseg-es-felelem","timestamp":"2025. április. 07. 15:19","title":"„Gyengeség és félelem” – Elon Muskot támadja a német miniszter a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. április. 07. 11:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]