Új, az OpenAI technológiáját magában foglaló keresőfunkciót tesztel a Netflix – írja a Bloomberg. A streamingóriás a lap szerint néhány kiválasztott ausztrál és új-zélandi felhasználó számára már elérhetővé is tette a kísérleti funkciót.

A mesterséges intelligenciával működő keresőmotor lehetővé teszi, hogy a felhasználók ne csupán a filmek és sorozatok címeit beírva kereshessenek rá a tartalmakra, hanem akár műfaj, vagy egy adott színész mentén is. Sőt, akár hangulat alapján is lehet majd szűrni.

A teszt a már említett országokban is viszonylag szűk körben zajlik, ráadásul ezeken a helyeken is csak az iOS-es Netflix alkalmazásban – de a cég hamarosan több piacra is kiterjeszti a lehetőséget.

A Bloomberg hozzáfűzi: a Netflix már régóta használ MI-t és gépi tanulást különböző célokra, például az ajánló algoritmus mögött is ott van a technológia. Ez figyeli a felhasználó megtekintési előzményeit, hogy jobb javaslatokkal tudjon előállni. Ezek mellett a tartalmak gyártásánál is vizsgálják az alkalmazási lehetőségeket, bár itt inkább segítségül, nem az emberek kiváltására.

