Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter hetvenötödik szülinapjára megjelent Vanni van című kötet előszavában a szerkesztő, Pál Sándor Attila. A bibliográfiából kiderül, a resztliből több további könyv összejönne. És persze nem resztli lenne. Sem a kötetben, sem a bibliográfiában nem szerepelnek viszont azok a beszélgetések és fellépések, amelyeket az internet szerencsére megőrzött. Ezekből válogattunk, hogy a virtuális térben együtt ünnepeljünk az 1950. április 14-én született íróval, aki 2016. július 14-én hosszú és nyilvánosan követhetővé tett betegsége hunyt el. Megtekintésre (újranézésre?) ajánljuk egyetemi előadását is.","shortLead":"„Most, 2025-ben egy másik országból és egy másik időből szólalnak meg ezek az interjúk” – írja a minap, Esterházy Péter...","id":"20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a5d1f8-a826-473e-a465-3af5e2006c05.jpg","index":0,"item":"008f8bab-a4be-45c3-ae06-5ee5f46e91a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Kutya-nehez-ugy-hazudni-ha-az-ember-nem-osmeri-az-igazsagot-Best-of-Esterhazy","timestamp":"2025. április. 14. 11:27","title":"„Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot” – Best of Esterházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja, hogy megállítsa Donald Trump ámokfutását – írja a Pulitzer-díjas történész-újságíró.","shortLead":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja...","id":"20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"80f772ee-98c5-4c0b-aa20-3bd9fa5dc2f5","keywords":null,"link":"/360/20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","timestamp":"2025. április. 14. 15:45","title":"Anne Applebaum: Ezért buknak meg a diktatúrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","shortLead":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","id":"20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59.jpg","index":0,"item":"05432897-bbcd-46aa-bce6-b4148844e8f0","keywords":null,"link":"/elet/20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","timestamp":"2025. április. 15. 11:59","title":"Akár 30 fok is lehet a hét közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","shortLead":"Könnyen találkozhatnak szexuális jellegű tartalmakkal, és felügyelet nélkül kapcsolatba léphetnek felnőttekkel.","id":"20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ff5446-d84d-4082-9430-887e6d44dee5.jpg","index":0,"item":"854a6e5e-3973-4876-96c1-fd8ef4d1acd4","keywords":null,"link":"/elet/20250414_roblox-jatekplatform-veszelyek","timestamp":"2025. április. 14. 14:26","title":"Nincsenek biztonságban a gyerekek a Robloxon egy felkavaró kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","shortLead":"Kérdés, milyen változásokat hoz a vámháború. ","id":"20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"64aee4c0-56cc-4930-b5b7-b2005b590651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Ugrasszeruen-megnott-Kina-marciusi-kulkereskedelmi-tobblete","timestamp":"2025. április. 14. 06:44","title":"Ugrásszerűen megnőtt Kína márciusi külkereskedelmi többlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","shortLead":"Egyikük sem árulta el, miért szakadt meg évekkel ezelőtt a barátságuk.","id":"20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d.jpg","index":0,"item":"ee4a282a-5027-496c-b1a5-35770f6afd45","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_mario-vargas-llosa-gabriel-garcia-marquez-baratsag-titok","timestamp":"2025. április. 14. 15:15","title":"Mario Vargas Llosa a sírig őrizte a Márquezzel közös titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]