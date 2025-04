Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","shortLead":"A Momentum képviselője újra elindul egyéniben.","id":"20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7.jpg","index":0,"item":"4442a47d-2890-44ad-8084-289e4aef882a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_szabo-szabolcs-2026-valasztas-indulas-momentum","timestamp":"2025. április. 14. 11:55","title":"Szabó Szabolcs negyedszer is legyőzné Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megafonos influenszer módosított képet közölt a Tisza Párt elnökéről.","shortLead":"A megafonos influenszer módosított képet közölt a Tisza Párt elnökéről.","id":"20250415_Magyar-Peter-Bohar-Daniel-alhir-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"c156e2cf-4713-4c62-bfb7-361fe107135b","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-Peter-Bohar-Daniel-alhir-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 15. 13:45","title":"Magyar Péter bűncselekménnyé nyilvánítaná a hírhamisítást, miután Bohár Dániel ukrán zászlót adott a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem úgy pusztította el a bolygóját, ahogy korábban sejteni lehetett.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem...","id":"20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a.jpg","index":0,"item":"e9348144-edd2-4bc3-bd5f-720fe41ff796","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","timestamp":"2025. április. 14. 14:03","title":"Nagyot villant egy csillag 12 ezer fényévre a Földtől, de félreértették a jelenséget a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","shortLead":"Az exkluzív jegyek az énekesnővel való személyes találkozást is garantálják.","id":"20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4.jpg","index":0,"item":"4dbeb01d-d6c8-45f8-985b-f3303e305d2d","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Nehany-nap-alatt-elfogytak-a-610-ezer-forintos-VIP-jegyek-JLo-budapesti-koncertjere","timestamp":"2025. április. 15. 12:07","title":"Néhány nap alatt elfogytak a 610 ezer forintos VIP-jegyek JLo budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumt képviselői előbb blokáddal próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket, így a kormánypárti képviselők bejutottak a szavazásra. A momentumosok ezután a tüntetőkkel együtt a Sándor-palotához indultak, de rendőrsorfalba ütköztek.","shortLead":"A Momentumt képviselői előbb blokáddal próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket...","id":"20250414_parlament-momentum-alaptorveny-modositas-fidesz-kepviselo-blokad-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"76596444-a926-4732-91f6-028b0fc84695","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_parlament-momentum-alaptorveny-modositas-fidesz-kepviselo-blokad-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:41","title":"A Parlamenttől a Várba vonultak volna a momentumosok az Alaptörvény-módosítás miatt, de útjukat állta a rendőrsorfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","shortLead":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","id":"20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff.jpg","index":0,"item":"151db7cd-bfd0-4197-90bf-0e5779e879dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","timestamp":"2025. április. 15. 10:37","title":"A rendőrség 64 ember ellen indított eljárást a hétfői budapesti tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem engedhet politikai arcvesztés nélkül. A legnagyobb veszély a világgazdaságra és a globalizációra leselkedik, miközben a kínai ipar még csak most lendül csúcsformába.","shortLead":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem...","id":"20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41.jpg","index":0,"item":"2b8f1631-8f4b-45bd-bd44-e1533dc5f830","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 15. 14:12","title":"Kína aligha fogja megcsókolni Trump seggét, viszont ráverhet egy hatalmasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","shortLead":"A színész és felesége még februárban hunyt el, haláluk ügyében rendőrségi nyomozás is folyt.","id":"20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"1a92ce7d-d7db-4cd1-baa0-46e60cc36ee4","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Doglott-ragcsalokat-es-feszkeket-talaltak-Gene-Hackman-birtokan","timestamp":"2025. április. 15. 11:24","title":"A hantavírus nyomait kutatva döglött rágcsálókat találtak Gene Hackman birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]