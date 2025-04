Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Romantikus történelmi tévhittel és hat évnyi tévedéssel fejeződött be a nagy magyar történelmi tabló, a Netfilxre is így került fel.","shortLead":"Romantikus történelmi tévhittel és hat évnyi tévedéssel fejeződött be a nagy magyar történelmi tabló, a Netfilxre is...","id":"20250421_hunyadi-sorozat-tortenelmi-tevedes-tv2-hunyadi-janos-filmsorozat-netflix-matyas-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4a5ceff2-6ae8-40aa-9804-6b1f97240853","keywords":null,"link":"/elet/20250421_hunyadi-sorozat-tortenelmi-tevedes-tv2-hunyadi-janos-filmsorozat-netflix-matyas-kiraly","timestamp":"2025. április. 21. 09:02","title":"Két bakival zárult a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","shortLead":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","id":"20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"6733e087-4d3d-4bb7-bd0f-a925100ff760","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. április. 20. 21:20","title":"Teljes terjedelmében ég egy családi ház tetője a Damjanich utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Törvények nélkül.","shortLead":"Törvények nélkül.","id":"20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef.jpg","index":0,"item":"b48f90d9-0149-4cbd-a351-dadb860fc0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","timestamp":"2025. április. 22. 07:41","title":"Újabb videón bukkant fel a kis Chevrolet Matiz, amelyik vadnyugati módon közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","shortLead":"Az ítélethirdetés után üzent a politikus, szerinte erős kétségek merülnek fel a bíróság döntésével szemben.","id":"20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acad783-df05-4b48-89ca-fa99bbf7f555.jpg","index":0,"item":"095754d0-4cc5-4d7a-bf5b-e3660b94c45a","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Czegledy-Csabat-jogerosen-bunosnek-talaltak-az-Ordog-ugyvedje-ugyben","timestamp":"2025. április. 22. 14:43","title":"Czeglédy Csabát jogerősen bűnösnek találták az Ördög ügyvédje-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4775dc8e-9b50-49e1-a114-ade978a1c901","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok családtagjai azt akarták, hogy legyen már vége az ügynek. Ennek volt egy feltétele, amit a gyilkos teljesített.","shortLead":"Az áldozatok családtagjai azt akarták, hogy legyen már vége az ügynek. Ennek volt egy feltétele, amit a gyilkos...","id":"20250422_halalbuntetes-texas-tomeggyilkos-el-paso-walmart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4775dc8e-9b50-49e1-a114-ade978a1c901.jpg","index":0,"item":"4fb05d13-92d4-46d8-93b6-087b4b39197d","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_halalbuntetes-texas-tomeggyilkos-el-paso-walmart","timestamp":"2025. április. 22. 12:13","title":"Elkerülte a halálbüntetést a 23 embert megölő texasi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni műveleteket tárgyalták, viszont ezt a védelmi miniszter hozta létre, és a tagok közé feleségét, bátyját és ügyvédjét is felvette.","shortLead":"Volt egy második chat is a nagy botrányt keltő Houthi PC small groupon kívül. Ebben is a húti lázadók elleni...","id":"20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30af921e-1cec-4f4f-ae08-1ec168810e09.jpg","index":0,"item":"d68afafa-43d7-499c-8305-16c621399510","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_defenese-team-huddle-chatbotrany-az-usa-ban-pete-hegseth-nemzetbiztonsagi-szivargas-jemeni-hutik-elleni-amerikai-katonai-muveletek","timestamp":"2025. április. 21. 10:32","title":"Újabb chatbotrány az USA-ban: nejével és bátyjával is chatelt Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni műveletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó tanácsaink kezdő és gyakorlottabb kertészeknek ahhoz, hogy növényeink túléljék a zord tavaszi napokat is.","shortLead":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó...","id":"20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5.jpg","index":0,"item":"788c8dad-1d1a-43be-b27e-2215ea17eb1d","keywords":null,"link":"/360/20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","timestamp":"2025. április. 21. 18:00","title":"Kerti növények tavaszi fagyvédelme: 10 bizonyított megoldás tévhitek helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","shortLead":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","id":"20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"4df4324a-11da-4b68-b229-eacb1052cbe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","timestamp":"2025. április. 22. 10:55","title":"Ügyvéd vezette a lakásmaffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]