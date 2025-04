Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran tekintünk a német nyugdíjasokra mintaként, akik stabil anyagi körülmények között élvezhetik idős éveiket. Felmerül a kérdés: valóban ennyire gondtalan a helyzetük, és ha igen, mi ennek az oka?","shortLead":"Gyakran tekintünk a német nyugdíjasokra mintaként, akik stabil anyagi körülmények között élvezhetik idős éveiket...","id":"20250422_nemet-nyugdijrendszer-magyar-valosag-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"17ebcb03-e0f5-4f9a-b702-ad32953c4373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_nemet-nyugdijrendszer-magyar-valosag-ongondoskodas","timestamp":"2025. április. 22. 09:35","title":"Tényleg jobban élnek a német nyugdíjasok? A nyugdíjmítosz és a magyar valóság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","shortLead":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","id":"20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37.jpg","index":0,"item":"aa6f5d4c-8526-4c2d-89d3-257d726782e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","timestamp":"2025. április. 22. 05:36","title":"Reagált a New York-i tőzsde Trumpnak a Fed-elnök elleni kirohanására, gyengülni kezdtek a mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Einstand, érdekes, sajtháború, kéknyelv, életjel.","shortLead":"Sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"2e45fa03-6c92-4e4c-bb43-eadba4e623b5","keywords":null,"link":"/360/20250420_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Rogán, az Erkölcsös, netán Rogán, a Feddhetetlen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és biztonság fontosabb, mint a maximális hatótávolság.","shortLead":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és...","id":"20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428.jpg","index":0,"item":"8200b310-4293-4e5d-a771-14d096854965","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","timestamp":"2025. április. 22. 08:42","title":"Megint nagyot villant a CATL: 5 perc töltés, 520 km hatótáv és jönnek a nátrium-ionos akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","shortLead":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","id":"20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"8da84690-fe60-47e7-a051-ab9ab6546044","keywords":null,"link":"/elet/20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","timestamp":"2025. április. 20. 18:55","title":"„Ez volt az utolsó” – kiakadt a drogellenes kormánybiztos a Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17696158-8539-4d16-8812-f573e79d5fa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Halat fogott az Ipolyban, és megette.","shortLead":"Halat fogott az Ipolyban, és megette.","id":"20250421_halaszsas-halat-fogott-es-megette-video-termeszetvedelem-bukki-nemzeti-park-koltozo-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17696158-8539-4d16-8812-f573e79d5fa9.jpg","index":0,"item":"c2dbc27d-0792-408c-bba2-8e364fa872ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20250421_halaszsas-halat-fogott-es-megette-video-termeszetvedelem-bukki-nemzeti-park-koltozo-madar","timestamp":"2025. április. 21. 12:44","title":"Az Ipoly árterében kapták lencsevégre a jóízűen falatozó halászsast – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják.","shortLead":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év...","id":"20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"356622ed-8148-4153-bd11-b47e9e601aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 08:33","title":"Megszökött egy orosz újságíró a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten nyugosztaljával tudta le a dolgot. Hazai reakciók Ferenc pápa halálára.","shortLead":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49.jpg","index":0,"item":"faa71b36-008f-4e23-bf51-4e0d89e0f34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 21. 11:51","title":"Elárvult a világ – írta Karácsony Gergely a pápa halálára, egy idő után Orbán Viktor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]