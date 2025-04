Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd egy csoportjuk a Szabadság hídhoz vonult, ahol blokkolta a forgalmat.","shortLead":"A hatóság azt írta, a gyűlés résztvevői előbb jogellenesen a Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd...","id":"20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23e20-3c4d-49cc-9705-2bd98dcb6ecd.jpg","index":0,"item":"5a7498fc-18c2-4986-8dc6-72edcd4f9f82","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_rendorseg-eljaras-feljelentes-hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-ferenciek-tere-erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 23. 10:25","title":"Ötvenhat ember ellen indított eljárást a rendőrség Hadházyék keddi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó ezúttal egy szögletes képződményt vett észre a Jezero kráterben.","id":"20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73ab4302-0c16-4240-b97d-6c35ffa33715.jpg","index":0,"item":"b9363fd4-33d0-4604-a650-b8c84fa7f49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_nasa-mars-szikla-skull-hill","timestamp":"2025. április. 24. 15:03","title":"Különleges sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van, a kezelésüket rátolná a tagállamokra, ám ellenzékből a szövetségi kormányt és Joe Bident szapulta, amiért azok nem tesznek semmit.","shortLead":"A természeti katasztrófákkal kapcsolatos eljárása az elnöknek legalábbis érdekes, mivel amikor kormányon van...","id":"20250424_trump-tornado-arkansas-fema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"96240db8-5d43-4343-b8a9-7934ad767fa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-tornado-arkansas-fema","timestamp":"2025. április. 24. 19:05","title":"Nem segít Trump az arkansasi tornádó károsultjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","shortLead":"A rengések Isztambul környékén pattantak ki. Károkról, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. ","id":"20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f647b03-f514-4ca9-b9cc-270bff10999f.jpg","index":0,"item":"8663cc26-bdee-442b-8080-cdf6c90e5d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_torokorszag-isztambul-foldrenges","timestamp":"2025. április. 23. 13:17","title":"Rengett a föld Törökországban, 6,2-es erősségű földmozgást is mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6ad215-8356-4816-a487-866ab524e898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes provokátor lényegében Jézushoz hasonlította magát, de nem büszkélkedett túlságosan az akciójával.","shortLead":"A fideszes provokátor lényegében Jézushoz hasonlította magát, de nem büszkélkedett túlságosan az akciójával.","id":"20250424_Apacak-vedtek-meg-Magyar-Petert-Bede-Zsolttol-Ferenc-papa-emlekeert-tartott-gyaszmisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6ad215-8356-4816-a487-866ab524e898.jpg","index":0,"item":"26dc62fa-eb47-44e8-a7b7-b64ed2e1fd3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Apacak-vedtek-meg-Magyar-Petert-Bede-Zsolttol-Ferenc-papa-emlekeert-tartott-gyaszmisen","timestamp":"2025. április. 24. 10:53","title":"Magyar Péter arról írt, hogy apácák védték meg Bede Zsolttól a Ferenc pápa emlékére tartott gyászmisén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","shortLead":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","id":"20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654.jpg","index":0,"item":"892e0fdf-6c22-4465-b2ca-039b61cb7cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","timestamp":"2025. április. 24. 11:40","title":"Trump vallásügyi tanácsadója arról beszélt, hogy szívesen aláveti magát a férje akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]