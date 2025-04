Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő szabadlábra helyezésért folyamodni.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint legalább 33 ilyen eset ismert. Az érintettek nem tudnak kegyelemért vagy próbaidőre történő...","id":"20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac421f5b-4bce-444f-97dc-19a9202ad775.jpg","index":0,"item":"77d91c68-9c98-49df-b60b-009f4f27f57d","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Feherorosz-ellenzekieket-kenyszergyogykezel-a-rezsim-egy-foorvos-korlatlan-hatalma-alatt-allnak","timestamp":"2025. április. 24. 20:06","title":"Fehérorosz ellenzékieket kényszergyógykezel a rezsim, egy főorvos \"korlátlan hatalma\" alatt állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaaa5cd-cfdb-41c9-a48b-ccdc6d210fd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ilyesmi ritkának számít Franciaországban.","shortLead":"Az ilyesmi ritkának számít Franciaországban.","id":"20250424_Egy-diak-meghalt-es-harom-masik-megsebesult-egy-keses-tamadasban-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdaaa5cd-cfdb-41c9-a48b-ccdc6d210fd6.jpg","index":0,"item":"54961547-e26d-47a6-861a-4d3bd99c49a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Egy-diak-meghalt-es-harom-masik-megsebesult-egy-keses-tamadasban-Franciaorszagban","timestamp":"2025. április. 24. 16:05","title":"Egy diák meghalt és három másik megsebesült egy késes támadásban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bemondó láthatóan megijedt.","shortLead":"A bemondó láthatóan megijedt.","id":"20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a629d661-8fb3-46f4-a087-327f7deeda2e.jpg","index":0,"item":"48d2e9ac-594a-40ad-8f3f-e393093157d4","keywords":null,"link":"/elet/20250424_anya-cnn-musorvezeto-foldrenges-studio-isztambul","timestamp":"2025. április. 24. 10:26","title":"Felhívnák az anyámat? – kérte élő adásban a török CNN műsorvezetője, miközben földrengés rázta a stúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem összeverekszik.","shortLead":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem...","id":"20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463.jpg","index":0,"item":"15046cb2-dd9a-4c25-a230-294ceb246fbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","timestamp":"2025. április. 24. 09:46","title":"Egymásnak esett Elon Musk és az amerikai pénzügyminiszter a Fehér Házban, szét kellett választani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes készíteni a mesterséges intelligencia, amiről a szakemberek is nehezen tudják megmondani, hogy a valóságot látják-e rajta.","shortLead":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes...","id":"20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9.jpg","index":0,"item":"aa52e9d5-4128-4cb5-8032-7fb697ba9825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 24. 10:03","title":"Egyre valósághűbb pedofil képeket generál a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896e0b4-77c7-405d-9002-ba8248b59bd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL-es munkái és a zenei karrierje miatt ugyanakkor egyelőre azt mondja, „várhat még a bizonyos másik élet kiépítése”.","shortLead":"Az RTL-es munkái és a zenei karrierje miatt ugyanakkor egyelőre azt mondja, „várhat még a bizonyos másik élet...","id":"20250424_Majka-nem-tett-le-arrol-hogy-kikoltozzon-Amerikaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3896e0b4-77c7-405d-9002-ba8248b59bd6.jpg","index":0,"item":"91c3684d-f2ec-403f-a0e2-1c83e437d9c4","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Majka-nem-tett-le-arrol-hogy-kikoltozzon-Amerikaba","timestamp":"2025. április. 24. 08:21","title":"Majka nem tett le arról, hogy kiköltözzön Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]