[{"available":true,"c_guid":"877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","shortLead":"Sugár Bertalan egy évtizede kiszállt a popszakmából, először jógaoktató lett, ma Németországban idegenvezető.","id":"20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877b1572-4619-4a97-9207-b7779310fe0f.jpg","index":0,"item":"6795c251-b4b6-47dd-b6db-c50ce35c2600","keywords":null,"link":"/elet/20250428_popsztar-bery-sugar-bertalan-nemetorszag-idegenvezeto","timestamp":"2025. április. 28. 10:29","title":"Egykor ünnepelt popsztár volt Bery, ma idegenvezető Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. felszámolás alatt áll, az április 7-én kiírt nyilvános részvételi felhívásra pedig nem érkezett be ajánlat.","shortLead":"A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. felszámolás alatt áll, az április 7-én kiírt nyilvános részvételi felhívásra pedig nem...","id":"20250428_Dunaferr-utodceg-Duna-Furnace-Dunai-Vasmu-Kft-felszamolasi-eljaras-nincs-vevo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763.jpg","index":0,"item":"ba3f02b6-6732-4f60-b662-7d70b28894aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Dunaferr-utodceg-Duna-Furnace-Dunai-Vasmu-Kft-felszamolasi-eljaras-nincs-vevo","timestamp":"2025. április. 28. 15:05","title":"Senkinek sem kell a Dunaferr-utódcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága.","shortLead":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel...","id":"20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15.jpg","index":0,"item":"8ef8ffed-fbcd-4c28-99ed-0cf546b892a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","timestamp":"2025. április. 26. 18:36","title":"Egy orosz katonai helikopter megsértette Lengyelország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább körbehízelegte.","shortLead":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább...","id":"20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75.jpg","index":0,"item":"b1eaaa49-897c-4206-b23f-0d6df419e789","keywords":null,"link":"/sport/20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani, hogy ne essen össze” – így emlékezett vissza évtizedekkel a terápia után a költő pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit. A drámai találkozásukról készült, Reménytelenül című filmet nemrég mutatták be.","shortLead":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani...","id":"20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1.jpg","index":0,"item":"6c607c8d-cc4b-42fa-b748-45d0c2c6f5f1","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","timestamp":"2025. április. 26. 16:30","title":"„Nagyon nagy bajban voltam, mert tudtam, hogy József Attila gyógyíthatatlan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","shortLead":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","id":"20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2.jpg","index":0,"item":"1a685a0f-b979-4e6d-bac7-313b1c8260e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","timestamp":"2025. április. 27. 12:25","title":"Tűzoltók segítettek a kislánynak, aki beszorult az 1956-os emlékműbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Ha elérjük a plafont, akkor akár naponta elviszik a palackokat! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]