Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A légitársaság megtéríti az utasoknak a szállás árát.","shortLead":"A légitársaság megtéríti az utasoknak a szállás árát.","id":"20250428_iberiai-felsziget-aramszunet-portugalia-lisszabon-jarattorles-wizz-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"568ae9c7-38ab-4f78-96c6-fc607fc7ecc7","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_iberiai-felsziget-aramszunet-portugalia-lisszabon-jarattorles-wizz-air","timestamp":"2025. április. 28. 18:58","title":"Törölte a Lisszabonból Budapestre tartó járatát a Wizz Air az Ibériai-félszigetet sújtó áramszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","shortLead":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","id":"20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac.jpg","index":0,"item":"00a08896-2289-4e00-9f6a-54059c27281c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","timestamp":"2025. április. 30. 15:03","title":"A Microsoftnál már a gép írja a kód 30 százalékát, az is kiderült, miben a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f7f904-e8e2-4334-9e42-d2b863c8e014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlterheléses támadás miatt összeomlott az országos kompetenciamérés informatikai rendszere.","shortLead":"A túlterheléses támadás miatt összeomlott az országos kompetenciamérés informatikai rendszere.","id":"20250429_Elfogtak-a-fiatalt-aki-evekkel-ezelott-feltorte-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f7f904-e8e2-4334-9e42-d2b863c8e014.jpg","index":0,"item":"76c5d3d7-ee2e-40a4-82cf-02b162715a87","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Elfogtak-a-fiatalt-aki-evekkel-ezelott-feltorte-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret","timestamp":"2025. április. 29. 09:59","title":"Elfogták a fiatalt, aki évekkel ezelőtt feltörte az Oktatási Hivatal rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b41333-d340-42f4-942f-adb508d31283","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A republikánusok több mint 80 százaléka ugyanakkor még mindig úgy véli, hogy Trump „erős vezető”.","shortLead":"A republikánusok több mint 80 százaléka ugyanakkor még mindig úgy véli, hogy Trump „erős vezető”.","id":"20250429_kozvelemeny-kutatas-egyesult-allamok-amerikaiak-tobbseg-donald-trump-veszelyes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27b41333-d340-42f4-942f-adb508d31283.jpg","index":0,"item":"34310faf-4602-45fb-b900-bd109835195b","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kozvelemeny-kutatas-egyesult-allamok-amerikaiak-tobbseg-donald-trump-veszelyes","timestamp":"2025. április. 29. 14:19","title":"Az amerikaiak többsége szerint Trump „veszélyes diktátor”, ezért korlátozni kellene a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később érkeznek.","shortLead":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később...","id":"20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745.jpg","index":0,"item":"8483acaa-7300-4f54-bc5e-970b8edcc94b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","timestamp":"2025. április. 29. 10:23","title":"Magyar árakat kapott a közel 800 kilométeres hatótávú új Mercedes CLA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi még ismeretlen a tudomány előtt is. A tudósok azonban már most is cselekvést sürgetnek. ","shortLead":"Egy sor egészségkárosító hatása lehet az emberi szervezetben lévő mikroműanyagoknak, és a fő gond, hogy legalább ennyi...","id":"20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"720815c6-b1cf-425f-9aa1-a47d221502e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mikromuanyagok-felfedezes-emberi-agy-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. április. 28. 19:03","title":"Sokkolta a tudósokat a felfedezés: már egy komplett kanalat is ki lehetne rakni az emberek agyában lévő mikroműanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem lehet Ukrajnához kötni. Kudarcként élné meg, ha ciklusa végére nem lenne több uniós tagállam. És ott van a Nyugat-Balkán is.","shortLead":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem...","id":"20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d.jpg","index":0,"item":"573d7e97-11d0-4df0-a86a-4f2f1176aa45","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","timestamp":"2025. április. 29. 17:09","title":"Uniós bővítési biztos: A magyar vétó miatt Moldova EU-csatlakozása Ukrajnától függetlenül haladna előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]