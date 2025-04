Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van, ahol Orbán Viktor személyesen választott új jelöltet az eddig sikeres képviselő kárára.","shortLead":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van...","id":"20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2.jpg","index":0,"item":"587ca449-bf98-424a-bf99-ad759531676a","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","timestamp":"2025. április. 30. 21:13","title":"Szabad Európa: Több meghatározó fideszes politikust is nyugdíjba küld Orbán a 2026-os választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók szerint nem mindegy, hogy valaki ugyanabba a karjába kapja-e az első és az emlékeztető védőoltást. A különbséget a nyirokcsomó közelsége jelentheti.","shortLead":"Ausztrál kutatók szerint nem mindegy, hogy valaki ugyanabba a karjába kapja-e az első és az emlékeztető védőoltást...","id":"20250429_immunrendszer-immunvalasz-emlekezteto-vedooltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"f4376880-00ce-44e2-b045-b5cadb91cb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_immunrendszer-immunvalasz-emlekezteto-vedooltas","timestamp":"2025. április. 29. 19:03","title":"Erősebb lehet az immunválasz, ha ugyanabba a karjába kapja az emlékeztető védőoltást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel a kihegyezett plugin hibrid sportkocsival kapcsolatban.","shortLead":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel...","id":"20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0.jpg","index":0,"item":"d44df3a8-bf2a-46f3-901b-f7cff9138527","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","timestamp":"2025. április. 30. 07:21","title":"Olasz virtus: íme a valaha készült legerősebb hátsókerék-hajtású Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.","shortLead":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges...","id":"20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c.jpg","index":0,"item":"b95bb7a7-1834-40a3-b3d0-e0009697b099","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","timestamp":"2025. április. 29. 17:33","title":"Különleges show-t kap az Android a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","shortLead":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","id":"20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"dfaddda9-f00c-4551-ac63-a77bd6ebbe89","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","timestamp":"2025. április. 29. 16:10","title":"A Kreml szerint Ukrajna térfelén pattog a labda a háromnapos tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","shortLead":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","id":"20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0.jpg","index":0,"item":"6236cf94-da65-4efb-9e38-9db7bacc7dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","timestamp":"2025. április. 29. 16:32","title":"Momentum: Leadták a portán kinyomtatva a parlamentből kitiltott képviselők arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","shortLead":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","id":"20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"20e768dc-a715-4ec4-a794-0e33093d2696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","timestamp":"2025. április. 29. 11:46","title":"Kgfb: az egyik biztosító eleget tesz Nagy Márton „elvárásának”, a régi szerződések minimumdíját is harmadolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]