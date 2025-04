Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell tartani belőle Orbán Viktort. Velemény.","shortLead":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell...","id":"20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694.jpg","index":0,"item":"53d80d47-f1f6-4f01-97bd-4c12ff037fbb","keywords":null,"link":"/360/20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","timestamp":"2025. április. 11. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Elsöpri-e az EU-t a Trump-féle cunami?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261b840b-543a-4f51-898c-35df2e016824","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vita fajulhatott el, a megkéselt férfit a mentők kórházba szállították. ","shortLead":"Vita fajulhatott el, a megkéselt férfit a mentők kórházba szállították. ","id":"20250410_berlin-villamos-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/261b840b-543a-4f51-898c-35df2e016824.jpg","index":0,"item":"39e8255b-6102-47e8-8287-d08d4f00069e","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_berlin-villamos-keseles","timestamp":"2025. április. 10. 14:40","title":"Késsel támadtak egy férfira egy berlini villamoson, a támadó szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A határnál található ellenőrzőpontok mellett megtiltják a fertőzött területekről származó különböző húskészítmények és nyers tej behozatalát.","shortLead":"A határnál található ellenőrzőpontok mellett megtiltják a fertőzött területekről származó különböző húskészítmények és...","id":"20250411_Romania-szigoritott-a-szaj--es-koromfajas-elleni-ovintezkedeseken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"c8c5641a-6850-4240-bfc0-2b850387c847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Romania-szigoritott-a-szaj--es-koromfajas-elleni-ovintezkedeseken","timestamp":"2025. április. 11. 20:33","title":"Románia szigorított a száj- és körömfájás elleni óvintézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","shortLead":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","id":"20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"d24b9cf7-ae77-4cf3-a324-5cbe8a4052e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","timestamp":"2025. április. 12. 09:16","title":"Szájer József szerint az Európai Unió hatalomgyakorlása olyan, mint a Szovjetunióé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","shortLead":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","id":"20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2.jpg","index":0,"item":"d63e0053-4087-480d-bf8d-dc03d80ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","timestamp":"2025. április. 10. 13:15","title":"Azt állította a rendőr, hogy egy fiatal tüntető arcon ütötte a telefonjával, de az előkerült videón is látszik, hogy véletlenül történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többet már nem fognak emelni, még akkor sem, ha az Egyesült Államok tovább megy a vámháborúban.","shortLead":"Többet már nem fognak emelni, még akkor sem, ha az Egyesült Államok tovább megy a vámháborúban.","id":"20250411_kina-125-szazalek-emeles-amerikai-import-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"bdbd61b1-3fbb-417d-bcfa-fc39587a2b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_kina-125-szazalek-emeles-amerikai-import-vam","timestamp":"2025. április. 11. 10:44","title":"Kína válaszol: 125 százalékra emeli az amerikai importra kivetett vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd forintot bukik az árréssapka miatt, és már készülnek a tervek az esetre, ha a kormány a tavasz vége után is megtartaná az árrés szigorúbb szabályait.","shortLead":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd...","id":"20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"23a4d0fc-8345-469a-bbf1-ed9fa4037505","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 11:07","title":"Május 31-e után jön a Sparnál a B terv, ha addig nem vezeti ki a kormány az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]