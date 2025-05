Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","shortLead":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","id":"20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3390ba81-8f20-4e94-b3a9-662c82e876ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 21:45","title":"Lázár János a pedofilok elleni halálbüntetésről: Nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be az amerikai exporttilalom miatt keletkezett űrt.","shortLead":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be...","id":"20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"a2afbb76-f53a-43fa-89fe-076c4982ed01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","timestamp":"2025. április. 29. 15:03","title":"Titkos MI-chipet fejleszt a Huawei, megszorítaná az Nvidia H100-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf91afe-8a5e-4dfe-9f80-02995ab81956","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mik az első lépések a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez? Mik az előnyei, mik a korlátai, és mire figyeljünk, ha a cégünkben kezdenénk el használni? A Mérlegen friss adásában ezekre a kérdésekre kerestük a választ, vendégünk Margitay Tihamér, az ELTE Gazdaságtudományi Karának dékánja volt.","shortLead":"Mik az első lépések a mesterséges intelligenciával való ismerkedéshez? Mik az előnyei, mik a korlátai, és mire...","id":"20250429_Mesterseges-intelligencia-vallalkozas-ELTE-uzleti-kepzes-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf91afe-8a5e-4dfe-9f80-02995ab81956.jpg","index":0,"item":"7658403e-f65e-4937-baf8-01dc46f485cd","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Mesterseges-intelligencia-vallalkozas-ELTE-uzleti-kepzes-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:00","title":"„A mesterséges intelligenciának néha olyan hibái vannak, amelyeket lábon kihordott infarktus nélkül nehéz elviselni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel a kihegyezett plugin hibrid sportkocsival kapcsolatban.","shortLead":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel...","id":"20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0.jpg","index":0,"item":"d44df3a8-bf2a-46f3-901b-f7cff9138527","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","timestamp":"2025. április. 30. 07:21","title":"Olasz virtus: íme a valaha készült legerősebb hátsókerék-hajtású Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet, hogy Amerika is erre tart – vagy már ott van.","shortLead":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet...","id":"20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"49eed0cb-34d7-428f-8c5c-705ca81442a1","keywords":null,"link":"/360/20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","timestamp":"2025. április. 29. 16:06","title":"Autokrácia lesz az USA? A New Yorker szerzője eljött Magyarországra megnézni, mi az, amit Orbántól tanulhat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-iparterület csomópont előtt történt a baleset.","shortLead":"A Győr-iparterület csomópont előtt történt a baleset.","id":"20250501_Baleset-miatt-megallitottak-a-forgalmat-az-M1-es-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2.jpg","index":0,"item":"831736d6-965a-4638-8b28-a6c375ff954f","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Baleset-miatt-megallitottak-a-forgalmat-az-M1-es-autopalyan","timestamp":"2025. május. 01. 11:47","title":"Baleset miatt egy időre megállították a forgalmat az M1-es autópályán, de már újra zavartalanul haladhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]