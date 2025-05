Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont miután mégis csak komputerről van szó, a figyelem elkalandozásához is hozzájárulnak. Az alábbi „vintage” megoldás éppen azért született, hogy kizárólag az írásra lehessen koncentrálni.","shortLead":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont...","id":"20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee.jpg","index":0,"item":"ad5cd80c-b9a8-4aa0-9b0f-fc130fef7287","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","timestamp":"2025. május. 03. 12:03","title":"Már unta a számítógépezés zavaró hülyeségeit, megcsinálta „az” írógépet fából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat utálják legjobban a magyarok? Szuvidáljunk, vagy kövessük nagyanyáink módszereit? És miért nem szabad soha válaszolni Sárközi Ákos kérdéseire az éttermében? A Michelin-csillagos séf, Szatmári Ferenc gasztroblogger és Horváth Judit gasztroíró, receptfejlesztő volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat...","id":"20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616.jpg","index":0,"item":"d4f19703-0264-438f-84b7-bb9ce191f9b2","keywords":null,"link":"/360/20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Mitől lesz finom a főzelék, milyen vendégektől borul ki Sárközi Ákos, és van-e itthon jó és olcsó alapanyag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","shortLead":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","id":"20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e.jpg","index":0,"item":"f0b31bb1-0fad-42e3-99aa-5f996208a20e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","timestamp":"2025. május. 03. 10:03","title":"Brutális fegyvert szereltek egy japán hadihajóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","shortLead":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","id":"20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17.jpg","index":0,"item":"ba20ca58-02a5-4163-972f-c1e00e287131","keywords":null,"link":"/cegauto/20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","timestamp":"2025. május. 03. 07:21","title":"31 éves, de időtlen szépségű ez a V6-os szívű kupé Honda Legend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi kutatóknak viszont most sikerült olyan hangfelvételeket készíteniük, amelyekből kiderült, ezek az állatok, pontosabban az egyik fajuk is ad ki hangokat. Igaz, e hangokkal kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi...","id":"20250502_ausztral-furocapa-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583.jpg","index":0,"item":"1f29a3e9-ded0-41b4-8bfc-6c18bfa079ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_ausztral-furocapa-hangja","timestamp":"2025. május. 02. 10:03","title":"Először sikerült rögzíteni a cápák hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]