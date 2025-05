Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban jóval szűkebb azon momentumos politikusok listája, akik komolyan szóba jöhetnek.","shortLead":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban...","id":"20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818.jpg","index":0,"item":"0ca41f65-9316-4c4d-af52-87e1f8e4b9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","timestamp":"2025. május. 05. 15:34","title":"A Momentum elnöksége dönt arról, ki lesz a lemondott Orosz Anna képviselőutódja, 32 név jöhet szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","shortLead":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","id":"20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"337f910a-4b58-4d82-92f7-898cb38be284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","timestamp":"2025. május. 06. 15:03","title":"Olcsóbb YouTube-előfizetés jöhet, de lesz egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd reagálni.","shortLead":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd...","id":"20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"35a33d42-0982-4913-a092-7bc2a60dec71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","timestamp":"2025. május. 06. 19:41","title":"Orbán Viktor új operatív törzs létrehozását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","id":"20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0.jpg","index":0,"item":"d1bd686a-99ab-49e7-8daf-0567cd50cc63","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","timestamp":"2025. május. 06. 19:50","title":"Carney: Kanada soha nem lesz eladó – Trump: Soha ne mondd, hogy soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","shortLead":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","id":"20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"be184bd0-9dee-4383-8902-bc2434d7fc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Elhomályosít néhány videót a YouTube, de ez nem hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff0c26e-7da5-4671-ad4a-81c39db37baf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg azt közölte: a támadás arányos volt, és nem érintett katonai létesítményeket.","shortLead":"A hadsereg azt közölte: a támadás arányos volt, és nem érintett katonai létesítményeket.","id":"20250506_Raketatamadasokat-hajtott-vegre-India-Kasmirban-es-Pakisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ff0c26e-7da5-4671-ad4a-81c39db37baf.jpg","index":0,"item":"9775756b-17f9-4302-8d67-3d878e368c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Raketatamadasokat-hajtott-vegre-India-Kasmirban-es-Pakisztanban","timestamp":"2025. május. 06. 22:57","title":"Rakétatámadásokat hajtott végre India Kasmírban és Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most a kivitelezőket keresik. ","shortLead":"Közel négymilliárd forintért újul meg a ferencvárosi Mester utca, valamint az újpesti István út és Pozsonyi utca, most...","id":"20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ca965b4-d643-4045-9bdb-cd52550815a3.jpg","index":0,"item":"08d483c0-d940-4056-bfa7-406c1fc4e663","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_mester-utca-istvan-ut-pozsonyi-utca-bkk-latvanyterv","timestamp":"2025. május. 05. 14:14","title":"Két év múlva teljesen átalakul a Mester utca, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520","c_author":"Martini Noémi - Serdült Viktória ","category":"360","description":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezekre van szükség ahhoz, hogy a kormány legalább egy-egy eset nyomán valódi lépéseket tegyen az áldozatvédelemben. Ennél azonban jóval több kéne.","shortLead":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján...","id":"20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520.jpg","index":0,"item":"6b3f0f68-3543-4d50-941a-21e874dbee6e","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","timestamp":"2025. május. 05. 14:00","title":"Az Orbán-kormány éppen annyit hajlandó foglalkozni a bántalmazott nőkkel, amennyiből kommunikációs előnye származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]