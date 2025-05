Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71eaebde-4c6f-45b1-ad4f-53454f1a12c9","c_author":"Parászka Boróka - Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Fájó lélektani határ alá zuhant a lej, a román jegybanknak milliárdokkal kellett segítenie, mert úgy kellene visszarántani a román gazdaságot a válság széléről, hogy nincs, aki ezzel foglalkozzon: a kormány megbukott, az elnökválasztás szélsőjobboldali győzelmet ígér. A HVG-nek nyilatkozott Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja, aki állítja, ők felkészültek a helyzet kezelésére.","shortLead":"Fájó lélektani határ alá zuhant a lej, a román jegybanknak milliárdokkal kellett segítenie, mert úgy kellene...","id":"20250508_romania-valsag-valasztas-lej-arfolyam-krizis-balint-csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71eaebde-4c6f-45b1-ad4f-53454f1a12c9.jpg","index":0,"item":"03b70036-2018-4679-97d3-5b8b29908b73","keywords":null,"link":"/360/20250508_romania-valsag-valasztas-lej-arfolyam-krizis-balint-csaba","timestamp":"2025. május. 08. 10:24","title":"Aki tudja, menekíti a pénzét Romániából, de mekkora lehet valójában a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság elfogadta azt a menetrendet, amelynek az alapján az EU teljes mértékben megszünteti az orosz energiától való függőségét. Rossz hír a magyar kormánynak: a javaslat elfogadása minősített többséget igényel, egymagukban nem tudják megvétózni.","shortLead":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság...","id":"20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"d290bb4a-e001-458e-ba2e-f850f5dcf53d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 16:04","title":"Vége a Barátságnak: Brüsszel megállítja az orosz energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","shortLead":"Egy másik ember is megsérült a támadás során.","id":"20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0daf3a-8ffc-4934-a4c1-abf56ea0bbd2.jpg","index":0,"item":"314587f3-998d-4b92-a70a-56204f64a0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_Fejszevel-oltek-meg-valakit-a-Varsoi-Egyetemen","timestamp":"2025. május. 08. 12:02","title":"Fejszével követtek el gyilkosságot a Varsói Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre. A kutatók folyamatosan keresik a megfelelőnek látszó alternatívákat, és legutóbb egy igencsak meglepő forráshoz fordultak ez ügyben.","shortLead":"A jelenlegi antibiotikumoknak egyre inkább ellenálló kórokozók miatt nagy szükség lenne új típusú gyógyszerekre...","id":"20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae848e76-5377-4b9e-8fbe-03a136543a22.jpg","index":0,"item":"95b41082-b13e-48f7-aaa3-2783d520b1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_arany-keresztsavos-beka-valadekabol-kivont-anyag-antibiotikum","timestamp":"2025. május. 08. 09:03","title":"Nagyon büdös ez a béka, de egészen új gyógyszereket adhat az emberiség kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe507813-da5b-42b6-9a24-26c611dcfa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy sikertelen szavazást követően újra összegyűlt a bíborosi kollégium választójoggal rendelkező tagsága.","shortLead":"Egy sikertelen szavazást követően újra összegyűlt a bíborosi kollégium választójoggal rendelkező tagsága.","id":"20250508_papavalasztas-konklave-masodik-nap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe507813-da5b-42b6-9a24-26c611dcfa66.jpg","index":0,"item":"5b167c44-cc8e-4875-966c-4cbd16550cef","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-konklave-masodik-nap-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 10:05","title":"Fekete a füst, nem jutottak eredményre a bíborosok – kövesse velünk a pápaválasztás híreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási kampányba. A vádak szerint az oroszok kibertámadásokat intéznek a kritikus infrastruktúra ellen és szakadatlanul terjesztik a lengyel belpolitikai stabilitás aláásását célzó propagandát és álhíreket.","shortLead":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási...","id":"20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"2cd75260-32b0-4f95-9b82-147f8e405029","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Így avatkozik be Oroszország a lengyelországi elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]