[{"available":true,"c_guid":"f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut, miközben a személyi juttatások 80 százalékkal emelkedtek öt év alatt.","shortLead":"Már minden egyes nézőre 25 ezer forintnyi közpénzt költ az állam, egyetlen estére pedig 17 millió forint támogatás jut...","id":"20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f7eec9-5eca-491f-9f91-2a2eac5dcc33.jpg","index":0,"item":"5fec1510-f474-4cc6-9eee-a5c94475a16f","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_operettszinhaz-tamogatas-novekedes","timestamp":"2025. május. 07. 12:00","title":"Hihetetlen mértékben nőtt az Operettszínház támogatása, miközben egyre kevesebb az előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a kosár funkció, és már másnak is vehetünk majd jegyet, bérletet.","shortLead":"Jön a kosár funkció, és már másnak is vehetünk majd jegyet, bérletet.","id":"20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a.jpg","index":0,"item":"977fb0d7-b31c-40f9-b3c2-0e9f4366366e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 08. 13:05","title":"Tovább egyszerűsödik a vásárlás a BudapestGO appban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte az Alkotmánybíróság új tagjainak a Fidesz frakciója.","shortLead":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte...","id":"20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9.jpg","index":0,"item":"c4731617-f996-461d-8ce2-8e613ccdc0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","timestamp":"2025. május. 08. 14:25","title":"Polt Pétert és Hende Csabát jelölte alkotmánybírónak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","shortLead":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657.jpg","index":0,"item":"07a7c420-e8cc-4ac9-80db-8eb3823cfcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","timestamp":"2025. május. 07. 12:21","title":"Itt a középszintű történelemérettségi feladatsorának nem hivatalos megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték a modelljüket, akkor az abszolút esélytelennek tartott Ferencet a harmadik legesélyesebbnek hozták ki.","shortLead":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték...","id":"20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f.jpg","index":0,"item":"164f9b0f-2423-43e9-be82-ac0e978cd2ff","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:38","title":"Egy cseh származású kanadai jezsuita lehet a következő pápa egy játékelméleti modell szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","shortLead":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","id":"20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2.jpg","index":0,"item":"890d47f4-abd1-4666-96a8-399ba2356c61","keywords":null,"link":"/sport/20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","timestamp":"2025. május. 08. 11:38","title":"A PSG győzelmét ünneplők közé hajtott egy autó Párizsban, mire felgyújtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]