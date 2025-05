Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában is bemondták, hogy tartózkodjon a közönség a köhögéstől.","shortLead":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában...","id":"20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c.jpg","index":0,"item":"cf856bb9-5661-4b75-b6f6-62da513236cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","timestamp":"2025. május. 08. 14:30","title":"Nyolcvanéves Keith Jarrett, akinek a koncertjein köhögni sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.","shortLead":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát...","id":"20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"1f5a4c17-4c7f-4187-aaed-8000e2ebbedf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor is, ha ez még jelentősebb lett volna 2010-ben vagy akár még 2018-ban is” – mondta a HVG-nek Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke. Szerinte a kialakult helyzet lehetőséget ad arra, hogy létrejöjjön egy baloldali blokk, amelyben akár a Demokratikus Koalíció is megjelenhetne. ","shortLead":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor...","id":"20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa.jpg","index":0,"item":"88cbae7f-29d5-45a8-922b-3c4e496b9421","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","timestamp":"2025. május. 08. 15:37","title":"Mesterházy Attila Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról: Itt az idő, hogy egy új baloldali blokk jöjjön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","shortLead":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","id":"20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6a729b90-7974-45a1-9b59-0dcb0929c536","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","timestamp":"2025. május. 08. 12:15","title":"A nagy ugrás éve volt a tavalyi a NER egyik kedvenc ingatlanfejlesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja nyilván a pártot.","shortLead":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja...","id":"20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9.jpg","index":0,"item":"7a957aec-57d6-416e-9ddf-317ffa6bcaa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","timestamp":"2025. május. 08. 15:52","title":"A német titkosszolgálat felfüggesztette az AfD szélsőséges szervezetként való besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik söröspoharakkal dobálták a gólját ünneplő focistát 2021-ben.","shortLead":"Az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás és dobálás miatt tett bejelentést a szurkolók ellen, akik...","id":"20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cff38-2d75-468b-aa81-0135c2726c5c.jpg","index":0,"item":"75269536-ea3c-4e29-b5ab-f19d40c5630a","keywords":null,"link":"/sport/20250507_szurkolo-eltiltas-repohar-bedobas","timestamp":"2025. május. 07. 16:08","title":"Az elsőfokú ítélet szerint 5 évig nem járhat sporteseményre a szurkoló, aki repohárral dobta meg Raheem Sterlinget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb haszonélvezője. Netanjahu terveiből látszik, hogy a szélsőséges politika immár a fő áramlat része Izraelben. Trump le tudja győzni a jemeni huszikat, ha Amerika kitart, de az iráni segédcsapat továbbra is fenyegetést jelent. Ha a „Merzcron”, azaz a francia–német kettős kudarcot vall, Európa is kudarcot vall. Témák és vélemények.","shortLead":"A holnapi Vörös téri parádé is jelzi, hogy Putyin háborúkat akar. Hszi és Putyin a Trump keltette zűrzavar legnagyobb...","id":"20250508_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"57dea3a5-6542-4228-a676-5ddae0cddbfb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 08. 10:30","title":"Brit katonai szakértő: Ez már nem blöff, Putyin egyetlen lehetősége az atomháború, a NATO-nak a legrosszabbra kell készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]