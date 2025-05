Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4f7ad4f-6038-41c3-8b7f-1987b460c489","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyelőre sok a találgatás, milyen pápa is lesz XIV. Leó, de azért messze nem sötét ló, jó néhány kardinális kérdésben pontosan tudni lehet, hol is áll. Gyorsreakciók a világlapokból.","shortLead":"Egyelőre sok a találgatás, milyen pápa is lesz XIV. Leó, de azért messze nem sötét ló, jó néhány kardinális kérdésben...","id":"20250509_lapszemle-papa-trump-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f7ad4f-6038-41c3-8b7f-1987b460c489.jpg","index":0,"item":"e47d134f-78ea-403e-86e6-c693a8700bbe","keywords":null,"link":"/360/20250509_lapszemle-papa-trump-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 09. 07:30","title":"Az új pápa minden, ami Trump nem: a tömegek hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az embert. ","shortLead":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják...","id":"20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6.jpg","index":0,"item":"520c54b2-3dc5-4fde-99f9-4c67719bbe66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","timestamp":"2025. május. 08. 13:03","title":"Ön is kapott ilyen üzenetet? Azonnal törölje, mert veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","shortLead":"Gyorsan reagálnak a változó keresletre a kínaiak, és a hibrideken még büntetővám sincs. ","id":"20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d1e3fc-8202-4e0d-84be-79494f287270.jpg","index":0,"item":"5a821ea2-355d-4129-856c-d5d538cb597f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_BYD-villanyautokon-kivul-hibrideket-igyarthatnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 08:35","title":"Irányt vált a BYD, nem csak villanyautókat gyártanának Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Geszti Péter és felesége, Dietz Edit heti egy nagy séta alatt „rakják rendbe” közös dolgaikat.","shortLead":"Geszti Péter és felesége, Dietz Edit heti egy nagy séta alatt „rakják rendbe” közös dolgaikat.","id":"20250509_Geszti-Peter-szerint-ez-a-sikeres-hazassag-titka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25.jpg","index":0,"item":"1bc49937-eedf-4881-a617-8be7df0ec39b","keywords":null,"link":"/elet/20250509_Geszti-Peter-szerint-ez-a-sikeres-hazassag-titka","timestamp":"2025. május. 09. 10:40","title":"„Nem járunk pszichológushoz” – Geszti Péter a házassága kulisszatitkairól vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","shortLead":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","id":"20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6a729b90-7974-45a1-9b59-0dcb0929c536","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","timestamp":"2025. május. 08. 12:15","title":"A nagy ugrás éve volt a tavalyi a NER egyik kedvenc ingatlanfejlesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","shortLead":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","id":"20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70.jpg","index":0,"item":"5f25336a-2c0e-4a72-8684-ecbed3ea31ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:03","title":"Növelte az eredményét a Mol az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]