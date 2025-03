Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek begépelését a telefonon. Ezekből mutatunk néhányat az alábbiakban.","shortLead":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek...","id":"20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe.jpg","index":0,"item":"e0d29e5b-b3df-4aab-9ab8-27f60823eff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","timestamp":"2025. március. 02. 17:03","title":"Mutatunk pár trükköt: gyorsabban írhat majd az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei indexeket követő ETF-eket választják. A K&H Értékpapír szakértői szerint nem érdemes tőzsdekrachot várni a Trump-elnökségtől, de Európában, sőt, Magyarországon is találhatunk kedvező befektetési lehetőségeket.","shortLead":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei...","id":"20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"ffecff1d-c9be-4fdf-a0d9-5e1d1d83dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Az állampapíroktól a tőzsdék felé fordulhatnak a K&H-s ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése kapcsán az USA új hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard.","shortLead":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése...","id":"20250302_tulsi-gabbard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d.jpg","index":0,"item":"894b0694-c23d-47c4-a22b-9ed730145e8d","keywords":null,"link":"/360/20250302_tulsi-gabbard","timestamp":"2025. március. 02. 13:30","title":"Putyint mentegette, Asszadhoz látogatott, pártot váltott Trump hírszerzési igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban, egy választást megelőzően. Spekulálunk: milyen lesz a Varga Mihály által vezetett jegybank, megítélésében és szakmai preferenciáiban.","shortLead":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban...","id":"20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c.jpg","index":0,"item":"9c671102-f323-48c2-bb05-ecaaa9beb444","keywords":null,"link":"/360/20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. március. 03. 06:30","title":"Varga Mihály a jegybank élén: a kormány fiókvállalatává válik az MNB?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"7947ea68-a006-4c8e-8cf2-63ecb0b3ef9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","timestamp":"2025. március. 03. 15:54","title":"Az amerikaiak 35 százaléka szerint kormányoz a jó irányba Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok a valóságban is léteznek – így reflektál Péterfy Gergely a hét legfontosabb világpolitikai eseményére. Az írót Az én hetem című sorozatunkban kértük fel arra, írja le, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Ehhez most a következő szavakból meríthetett ihletet: ","shortLead":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok...","id":"20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2.jpg","index":0,"item":"78a007a7-7c92-45fe-b6b6-d120cfe94d75","keywords":null,"link":"/360/20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","timestamp":"2025. március. 02. 17:30","title":"Az én hetem Péterfy Gergellyel: Hogyan csapjuk agyon a kentaurt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","shortLead":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","id":"20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"55d61fe3-431c-4355-a0df-645286b4595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. március. 03. 13:28","title":"Kedden lépnek életbe Trump Kanadát és Mexikót sújtó vámjai, de a mértékük még bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]