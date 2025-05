Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.","shortLead":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát...","id":"20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"1f5a4c17-4c7f-4187-aaed-8000e2ebbedf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","shortLead":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf.jpg","index":0,"item":"3a72ee81-558c-4712-b1e0-26b6cde65765","keywords":null,"link":"/elet/20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:31","title":"Itt vannak a töriérettségi hosszú esszéinek megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét immár azok is látják, akik eddig félrenéztek – ezt észlelte is Orbán. Két szuverenista van egy csárdában: bemutatjuk Orbán Viktor román verzióját. Schwab Richárd pedig elmondja, mire jó a napi 16 órás böjt. Ez a Fülszöveg – az e heti HVG-t Jakus Ibolya ajánlja. ","shortLead":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét...","id":"20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a.jpg","index":0,"item":"a7985c4d-0cc4-49e7-9dd0-09766918b67d","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 08. 08:00","title":"Hazavágnák: lejáratás után törvényekkel takarítanák el a Tiszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást gerjesztett, miközben maga villámhárítóként működött.","shortLead":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást...","id":"20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd.jpg","index":0,"item":"c235ee59-dcc5-4ec3-b175-4150afa7b2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","timestamp":"2025. május. 08. 20:03","title":"Különleges kísérlet eredménye a repülő villámhárító: mindig oda megy a város fölött, ahova éppen kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","shortLead":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","id":"20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621.jpg","index":0,"item":"b57dfe65-15dc-4bf2-9dc6-25a5083d7944","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","timestamp":"2025. május. 07. 14:25","title":"A német autósok többsége nagyon figyel az olajcserére, és ez a magyar piacnak is jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics...","id":"20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e.jpg","index":0,"item":"75faaa38-bd58-4bfc-89d0-e82285697d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 16:10","title":"Így szállta meg a NER a magyar igazságszolgáltatást – Laczó Adrienn a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]