Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert, hogy a nyilvánosságnak szánt mondataival szemben nem békepárti. ","shortLead":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert...","id":"20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"17ce588e-e6a4-47fb-9bb8-71bfa6895c78","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 08. 17:49","title":"Azzal vádolja a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy vezérkari főnökként Ukrajna pártján állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518.jpg","index":0,"item":"25b94fc5-3bc9-42c7-a6ed-710d3297b4de","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","timestamp":"2025. május. 08. 14:40","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19741484-f8b8-4292-a857-20c8726636de","c_author":"CIB Bank ","category":"brandcontent","description":"A banki csalások – legyen szó telefonos, sms-ben érkező vagy akár e-mailes üzenetekről – egyre nagyobb számban fordulnak elő. Az utca emberét kérdeztük arról, hogy találkoztak-e már ilyennel, és ha igen, akkor honnan ismerték fel azt, hogy átveréssel állnak szembe.","shortLead":"A banki csalások – legyen szó telefonos, sms-ben érkező vagy akár e-mailes üzenetekről – egyre nagyobb számban...","id":"20250508_CIB-bank-online-csalasok-banki-csalasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19741484-f8b8-4292-a857-20c8726636de.jpg","index":0,"item":"3103e495-9001-4d96-b3e6-d7174bd417ab","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_CIB-bank-online-csalasok-banki-csalasok-video","timestamp":"2025. május. 08. 15:30","title":"Gyanús tranzakciók, sürgős csomagátvétel: ezek a leggyakoribb banki csalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal kísérleteztek ezzel: biológiailag kompatibilis minták létrehozását kutatják, amelyeket akár az orvostudományban is fel lehet használni.","shortLead":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal...","id":"20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856.jpg","index":0,"item":"f358ec8b-b701-434e-9d0e-1801f939b716","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","timestamp":"2025. május. 08. 16:03","title":"Viccesnek tűnő kísérlet: medveállatkákat tetováltak, sok ember örülhet majd az eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 11 éves Máhr Vi a Duna TV-n, a Virtuózokban lesz látható.","shortLead":"A 11 éves Máhr Vi a Duna TV-n, a Virtuózokban lesz látható.","id":"20250509_Torocsik-Mari-unokaja-zongoristakent-lep-fel-a-Virtuozokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4.jpg","index":0,"item":"59b4e748-faba-4196-b51d-6659feefda4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_Torocsik-Mari-unokaja-zongoristakent-lep-fel-a-Virtuozokban","timestamp":"2025. május. 09. 10:47","title":"Törőcsik Mari unokája zongoristaként lép fel egy tévéműsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is – mondta a magyar származású publicista a bécsi Heldenplatzon, ahol 1938-ban 250 ezren üdvözölték lelkesen az Ausztria megszállását, az Anschlusst bejelentő Hitlert.","shortLead":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni...","id":"20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99.jpg","index":0,"item":"01a0aba3-9caf-4e29-b508-166c6b179304","keywords":null,"link":"/360/20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Sebek, melyek újra és újra felszakadnak – Paul Lendvai bécsi beszéde a világháború végének 80. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro vezényli.","shortLead":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro...","id":"20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286.jpg","index":0,"item":"27db227c-ab3e-408c-bf6b-9672127db981","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","timestamp":"2025. május. 08. 18:30","title":"Zefirelli legendás Metropolitan-rendezésének Turandotja lép fel a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469dc62-99b4-48b7-9543-fc93b4bbf760","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A kis értékű csomagok vámmentességének amerikai eltörlése nyomán hamarosan Európát is eléri az olcsó kínai áruk dömpingje, nehéz helyzetbe hozva a helyi e-kereskedelmi szereplőket.","shortLead":"A kis értékű csomagok vámmentességének amerikai eltörlése nyomán hamarosan Európát is eléri az olcsó kínai áruk...","id":"20250509_hvg-kinai-arudomping-drogcsempeszet-ekereskedelem-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469dc62-99b4-48b7-9543-fc93b4bbf760.jpg","index":0,"item":"0895c005-0ee5-49b1-a7c7-ad1349c8393f","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-kinai-arudomping-drogcsempeszet-ekereskedelem-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Trump sem tudja elvenni az árérzékeny magyar vásárlóktól a Temut és a Sheint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]