Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19a075bb-4b3f-4c68-b2b6-5dd62879a517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer próbálta meg a biciklis rabló elvenni a 90 éves férfi szatyrát, de egyszer sem sikerült neki, aztán megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Kétszer próbálta meg a biciklis rabló elvenni a 90 éves férfi szatyrát, de egyszer sem sikerült neki, aztán megérkeztek...","id":"20250509_bicikli-rablas-ceglede-birosag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a075bb-4b3f-4c68-b2b6-5dd62879a517.jpg","index":0,"item":"b64f02ff-eac9-44b1-bdff-545258e81d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_bicikli-rablas-ceglede-birosag-itelet","timestamp":"2025. május. 09. 10:26","title":"Bringázás közben akart kirabolni egy 90 éves férfit Cegléden, de az arra járó rendőrökre nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány nekiállt erőszakkal letörni az inflációt.","shortLead":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány...","id":"20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"1f4c9967-a50d-4315-a896-a6a034bb70f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","timestamp":"2025. május. 09. 10:54","title":"Élelmiszerek, a telefondíjak és a gáz is ott van a legjobban dráguló áruk listáján, mióta a kormány fenyegeti az áremelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5858ca2-afc2-4052-b70f-1425849742a9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika meglepően hamar jutott el odáig, hogy aki megszólal nyilvánosan, arra rendőrségi vizsgálat, per és más megtorlás vár – írják neves amerikai professzorok.","shortLead":"Amerika meglepően hamar jutott el odáig, hogy aki megszólal nyilvánosan, arra rendőrségi vizsgálat, per és más...","id":"20250510_A-Trump-kormanyzat-nem-kepes-mindenkit-egyszerre-lerohanni-latszanak-az-ebredes-jelei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5858ca2-afc2-4052-b70f-1425849742a9.jpg","index":0,"item":"51da9fef-c77f-4c1a-9f31-53daa7b53072","keywords":null,"link":"/360/20250510_A-Trump-kormanyzat-nem-kepes-mindenkit-egyszerre-lerohanni-latszanak-az-ebredes-jelei","timestamp":"2025. május. 10. 08:20","title":"A Trump-kormányzat nem képes mindenkit egyszerre lerohanni, látszanak az ébredés jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8147b09-85f4-4695-ad8f-7f973aa62bc5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem állnak meg félúton, finomítanak a takarítási technológián.","shortLead":"Nem állnak meg félúton, finomítanak a takarítási technológián.","id":"20250509_hegyi-zsolt-vonat-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8147b09-85f4-4695-ad8f-7f973aa62bc5.jpg","index":0,"item":"fd64783e-4bd9-43c0-9162-ab40a5a7ae0e","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_hegyi-zsolt-vonat-takaritas","timestamp":"2025. május. 09. 17:46","title":"A MÁV vezére bejelentette: az utasoknak tetszik, hogy tisztábbak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet, hogy nem kettő, hanem három tagja van.","shortLead":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet...","id":"20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489.jpg","index":0,"item":"c2245d5d-3a55-4d63-88e1-006bdb87a2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","timestamp":"2025. május. 09. 19:03","title":"Semmi máshoz nem hasonlító, eddig sosem látott bolygó jöhetett létre a Földtől nem is olyan messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt, úgy frissítse a szerzői jogi törvényeket, hogy azok megvédjék őket a mesterséges intelligenciától (MI).","shortLead":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt...","id":"20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf.jpg","index":0,"item":"1a5af6ac-23f7-4a75-8446-b6a5b04ea0c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:51","title":"A brit zenészek és írók védelmet kérnek a mesterséges intelligencia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük a román, szerb, szlovák nacionalistáknak, mert kicsináljuk magunkat a Budapestről célzottan tüzelt magyar–magyar leszámolásban. Vélemény.","shortLead":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük...","id":"20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"bc145d51-2904-4d30-880d-814d404cb782","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","timestamp":"2025. május. 09. 08:00","title":"Parászka Boróka: Két magyarellenes uszítás közt Orbán orra előtt képezte magát Orbán Viktorrá George Simion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Együtt fognak dolgozni a méltóságteljes békéért.","shortLead":"Együtt fognak dolgozni a méltóságteljes békéért.","id":"20250508_Merz-biztositotta-Zelenszkijt-arrol-hogy-Nemetorszag-tovabbra-is-tamogatja-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"612203b4-4f60-4f23-afa1-336aa0a9c157","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_Merz-biztositotta-Zelenszkijt-arrol-hogy-Nemetorszag-tovabbra-is-tamogatja-Ukrajnat","timestamp":"2025. május. 08. 21:37","title":"Merz biztosította Zelenszkijt arról, hogy Németország továbbra is támogatja Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]