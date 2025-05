Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit az USA-ba beutazók most gyakrabban tapasztalhatnak. Szakértők tanácsokat osztogatnak. Biztos tipp nincsen, de életszerűen hatékony ötletek akadnak.","shortLead":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit...","id":"20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb.jpg","index":0,"item":"603514a2-b743-4962-8ad6-4311a287f2e8","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 13. 09:30","title":"Megtagadhatják-e a belépést, ha rosszat írtam Trumpról? Egyáltalán elvehetik-e a telefonomat, amikor be akarok lépni az USA-ba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy német nő állapota súlyos.","shortLead":"Egy német nő állapota súlyos.","id":"20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"abc2ff81-7e92-45c0-bb1a-0c118992b604","keywords":null,"link":"/elet/20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","timestamp":"2025. május. 14. 21:04","title":"Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"Lengyel Tibor – Serdült Viktória ","category":"360","description":"A politikai fenyegetések után benyújtotta átláthatóságijogszabály-tervezetét a Fidesz. Ez sokkal több, mint a korábban elbukott civiltörvény, mert szélesebb kört érint, és sokaknak lehet félnivalójuk. Arra keressük a választ, hogy kiknek, miért és mitől kell tartaniuk.","shortLead":"A politikai fenyegetések után benyújtotta átláthatóságijogszabály-tervezetét a Fidesz. Ez sokkal több, mint a korábban...","id":"20250514_Atlathatosagi-torveny-lex-poloska-kerdesek-valaszok-es-ketsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"6555a1fd-7648-460a-bae5-41beb96d63e2","keywords":null,"link":"/360/20250514_Atlathatosagi-torveny-lex-poloska-kerdesek-valaszok-es-ketsegek","timestamp":"2025. május. 14. 15:11","title":"Elmagyarázzuk, mivel jár és mi a legveszélyesebb a Fidesz új üldözési törvényében – kérdések, válaszok és kétségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","shortLead":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","id":"20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"13ad247a-36ba-474e-a6a4-e0d587572c25","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","timestamp":"2025. május. 14. 06:37","title":"Trump a luxusrepülőről: „ez egy ajándék Katar részéről, amelyet hosszú időn keresztül védelmeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","shortLead":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","id":"20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"9e0c647b-393a-4057-88ac-d17613274401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","timestamp":"2025. május. 14. 14:06","title":"1800 kiló haltetemet szedtek ki a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]