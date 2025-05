Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán titkosszolgálatok segítésével vádolják. Ruszin-Szendi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat inkompetens vezetése a ludas a fiaskóért, mely nemrég került oda teljesen idegen területről.","shortLead":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán...","id":"20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"c6f7bb1f-dfb7-43d8-b08b-6d88cf34f6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","timestamp":"2025. május. 14. 11:41","title":"Ruszin-Szendi Romulusz nyílt levélben nevezi meg a kémbotrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es alkalmazásokban. A jelek szerint azonban ezt nem teszi szívesen, és inkább egy méretes figyelmeztetést helyez el minden app adatlapján, ami nem a cég saját fizetési rendszerét használja.","shortLead":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es...","id":"20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70.jpg","index":0,"item":"dbc822b4-4d72-4926-afed-c9eb11350103","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","timestamp":"2025. május. 15. 18:03","title":"Új figyelmeztetéssel találkozhat minden Apple-felhasználó – de van mitől félni, ha megjelenik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","shortLead":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","id":"20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"29638479-d0d9-45cf-bad2-31c7e5252de9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","timestamp":"2025. május. 15. 07:37","title":"Fordulat Sallai Nóra balesetében: az ügyészség szerint nem a színésznő volt a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ideig náluk lakik majd Balogh Krisztofer.","shortLead":"Egy ideig náluk lakik majd Balogh Krisztofer.","id":"20250514_Toth-Gabi-Balogh-Krisztofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"79779b76-41c4-4b8c-9f39-f2b4dab0ca12","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Toth-Gabi-Balogh-Krisztofer","timestamp":"2025. május. 14. 08:31","title":"Tóth Gabi befogadta az utcára került egykori mentoráltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, nem fognak a nagykövetség erkélyéről kultúrharcot vezetni.","shortLead":"Azt mondta, nem fognak a nagykövetség erkélyéről kultúrharcot vezetni.","id":"20250515_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689.jpg","index":0,"item":"13dfa4e9-36bb-4651-a911-986edddd1e98","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-interju","timestamp":"2025. május. 15. 10:39","title":"Megadom a tiszteletet, nem pedig ki­oktatok – mondta az ideiglenes amerikai nagykövetségi ügyvivő Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","shortLead":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","id":"20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986.jpg","index":0,"item":"3424d07a-be61-4338-9c21-44f08ca7f101","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","timestamp":"2025. május. 15. 13:18","title":"A Momentum Stummer Jánost küldi az Országgyűlésbe Orosz Anna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]