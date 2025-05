Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta benne.","shortLead":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. Szerinte Hollywood sokáig csak a szexobjektumot látta...","id":"20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"b9610f78-b89c-4436-a5fd-dbf0e9e26d11","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Scarlett-Johanssonnak-csak-szexi-nos-szerepet-ajanlottak","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"Scarlett Johanssonnak évekig csak a szexi nő szerepét ajánlották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","shortLead":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","id":"20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"9afa6141-601f-4618-9e40-e9356f7d6400","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 14. 10:36","title":"Tömeges ellenőrzés volt Budapesten, több mint kétezer sofőrrel fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce067e6-54da-41af-9cfc-238e10ac8ea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány már nem finanszírozza a napközis táborokat, ezért csak az ottalvós táborok szervezésére lesz lehetőség.","shortLead":"A kormány már nem finanszírozza a napközis táborokat, ezért csak az ottalvós táborok szervezésére lesz lehetőség.","id":"20250516_Megszunhet-a-napkozis-Erzsebet-tabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ce067e6-54da-41af-9cfc-238e10ac8ea5.jpg","index":0,"item":"69509b60-7d80-490a-b3eb-3fbc217fb39e","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megszunhet-a-napkozis-Erzsebet-tabor","timestamp":"2025. május. 16. 07:30","title":"Megszűnhet a napközis Erzsébet-tábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van, hogy miért nem tesznek többet a vállalatok a biztonságukért, a halogatás azonban pénzben és reputációban is óriási csapást okozhat.","shortLead":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van...","id":"20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa.jpg","index":0,"item":"ee4c824d-a1fb-4715-a9d6-9b5b6814d6e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","timestamp":"2025. május. 14. 10:30","title":"Az már jól mutatja, hogy baj van, amikor bűnözők átvehetik az uralmat egy 100 kilós robotkar fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","shortLead":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","id":"20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b.jpg","index":0,"item":"e2a158e6-7dfb-489b-8f5c-a1f1f846c245","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Megcsúszott a száguldó autó a vizes úton Érsekvadkerten, ketten súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25de53c-246a-40cd-af29-af0122c23816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is csak 2026-ban mutatják be, máris berendelték az ötödik és hatodik évadot is. És közben kiadtak egy videót a negyedik évad egyik fontos pillanatáról.","shortLead":"Mozgalmasan telnek a napok A Bridgerton család háza táján: a Netflix bejelentette, hogy bár még a negyedik évadot is...","id":"20250515_Bridgerton-csalad-itt-egy-video-a-4-evadbol-mar-biztos-az-5-es-6-evad-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c25de53c-246a-40cd-af29-af0122c23816.jpg","index":0,"item":"17320f5b-03dd-41e9-a64b-344e64f82e88","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Bridgerton-csalad-itt-egy-video-a-4-evadbol-mar-biztos-az-5-es-6-evad-is","timestamp":"2025. május. 15. 14:19","title":"Bridgerton: itt egy videó a 4. évadból, már biztos az 5. és 6. évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]