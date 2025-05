Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0dfaaa15-398a-4122-8863-8e62b92fb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"James Gunn nyáron érkező filmjében a szuperhőst arról faggatja az újságíró Lois Lane, konzultált-e az amerikai elnökkel, mielőtt beavatkozott az Egyesült Államok külpolitikájába. De azért egy cuki kutya is felbukkan.","shortLead":"James Gunn nyáron érkező filmjében a szuperhőst arról faggatja az újságíró Lois Lane, konzultált-e az amerikai...","id":"20250515_Lehet-hogy-Superman-hazaarulo-Itt-az-uj-film-hosszu-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfaaa15-398a-4122-8863-8e62b92fb453.jpg","index":0,"item":"49f8366a-82bd-4f4b-8bb5-1b985f9b79ac","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Lehet-hogy-Superman-hazaarulo-Itt-az-uj-film-hosszu-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 09:00","title":"Lehet, hogy Superman hazaáruló? Itt az új film hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Eközben tonnaszámra rohadnak az amerikai kormányzat raktáraiban a rászorulóknak szánt élelmiszerkészletek, ugyanis Trumpék januárban a globális segélyprogramok csökkentéséről döntöttek.","shortLead":"Eközben tonnaszámra rohadnak az amerikai kormányzat raktáraiban a rászorulóknak szánt élelmiszerkészletek, ugyanis...","id":"20250516_izrael-gazai-ovezet-donald-trump-ehezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"a8bea8bb-607a-4146-aebb-1e0d2eceeea3","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_izrael-gazai-ovezet-donald-trump-ehezes","timestamp":"2025. május. 16. 13:43","title":"Trump: Sok ember éhezik Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","shortLead":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","id":"20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"6844a7a4-5883-4a5b-8ffd-7f908f7cff94","keywords":null,"link":"/sport/20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","timestamp":"2025. május. 15. 10:42","title":"Kubatov Gábor a vesztes kupadöntő után: A Paks antifutballjára nem volt megoldásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","id":"20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"9eef7918-1238-4f65-a0a9-35abc70b1d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","timestamp":"2025. május. 16. 12:45","title":"Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró kezdeményezését: az nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy aki nem hajlandó saját magáról és vele együtt élő, akár nagykorú hozzátartozóiról kitölteni a kérdőívet, azt azonnali hatállyal elbocsátják.","shortLead":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró...","id":"20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"b4a58f45-a5bb-433f-aafe-d81563d77623","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","timestamp":"2025. május. 15. 18:18","title":"Csak a végkielégítés megvonása Alaptörvény-ellenes a „kifogástalan életvitel” vizsgálatát elutasító gyermekvédelmi dolgozók esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót telepítettek Pozsonyban.","shortLead":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót...","id":"20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6.jpg","index":0,"item":"d3121de3-af75-4b74-ad1c-1ba39adbea08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","timestamp":"2025. május. 16. 08:03","title":"Kinyomtattak egy komplett buszmegállót Szlovákiában – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai városban.","shortLead":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai...","id":"20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a.jpg","index":0,"item":"2c50f368-df6d-45fe-8267-4eb1e64ff303","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","timestamp":"2025. május. 15. 08:03","title":"Ijesztően gyorsan süllyed 28 amerikai nagyváros, bajban New York, Las Vegas és Los Angeles is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]