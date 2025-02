Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","shortLead":"Alig 24 órán belül megtalálták a negyedik osztályos, 13 éves fiút.","id":"20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d356e6ac-8801-4bc2-a6cc-5d9448eae759.jpg","index":0,"item":"772231a1-f662-48da-b75c-29613a5881b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tapioszelei-iskolas-bombariado-elfogas","timestamp":"2025. február. 12. 16:29","title":"„Nem gondoltam, hogy elhiszik” – mondta a rendőröknek a robbantással fenyegetőző tápiószelei iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","id":"20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67.jpg","index":0,"item":"bb29e176-72d8-4ff9-8cfa-83758189978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","timestamp":"2025. február. 12. 13:34","title":"Magyarország szavazati jogának felfüggesztése az egyetlen megoldás Orbán megfékezésére a volt litván külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon a marihuána birtoklásáért börtönbe zárt amerikai tanárt, de szerdára kiderült, hogy fogolycseréről van szó. ","shortLead":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon...","id":"20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6.jpg","index":0,"item":"2442ddf9-e2e8-47db-a8cb-fb160b2c39b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","timestamp":"2025. február. 12. 19:40","title":"Kiderült, kiért cserébe engedték haza az Oroszországban fogvatartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","shortLead":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","id":"20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422.jpg","index":0,"item":"c2e2f0d2-2df3-4a82-924d-95818b78a897","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:50","title":"Jogsértően döntött Pál Norbert kormánybiztos, 84 kárpátaljai menedékes méltányossági kérelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","shortLead":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","id":"20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172.jpg","index":0,"item":"a2d7dd4e-ac12-475a-ab98-0413d9863be7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 12:18","title":"Trump szerint egy lépéssel közelebb kerültek az ukrajnai háború lezárásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök kijelentette, hogy egyetlen alkalmazásboltnak sem kell büntetéstől tartania, amiért újra felvette a kínálatába a korábban nemzetbiztonsági kockázatként azonosított appot.","shortLead":"Az amerikai elnök kijelentette, hogy egyetlen alkalmazásboltnak sem kell büntetéstől tartania, amiért újra felvette...","id":"20250214_TikTok-USA-betiltas-Donald-Trump-ujra-engedelyezes-letoltheto-app-store","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"290afecd-b0a0-4bda-b7ed-bfc174b1f1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_TikTok-USA-betiltas-Donald-Trump-ujra-engedelyezes-letoltheto-app-store","timestamp":"2025. február. 14. 07:31","title":"Trump elintézte, megint letölthető a TikTok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok emberi aspektusairól beszélt Kaiser Ferenc és Földes András a CEU Határtalan Tudás című előadásában szerdán este.","shortLead":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok...","id":"20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"3186f61b-c5ac-4845-8c75-4635399665c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"\"Ugyanolyan pokol a háború, csak a XX. századi borzalmakra még ráöntöttük a XXI. századi csúcstechnológiát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]