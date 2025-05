Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az óbudai polgármester jogi lépéseket tervez.","shortLead":"Az óbudai polgármester jogi lépéseket tervez.","id":"20250516_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-szabadon-engedes-polgarmesteri-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109.jpg","index":0,"item":"203fa874-fc96-46bd-85c8-40bcffdd78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-szabadon-engedes-polgarmesteri-hivatal","timestamp":"2025. május. 16. 14:44","title":"Kiss László első útja a polgármesteri hivatalba vezetett a szabadon engedése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egykori büntetőbíró Polt Pétert válthatja a poszton.","shortLead":"Az egykori büntetőbíró Polt Pétert válthatja a poszton.","id":"20250515_nagy-gabor-balint-legfobb-ugyesz-jeloles-sulyok-tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"46a20e9a-8e63-47be-a974-1875657fe787","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_nagy-gabor-balint-legfobb-ugyesz-jeloles-sulyok-tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:52","title":"Nagy Gábor Bálintot jelölte legfőbb ügyésznek Sulyok Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz vezetett. A színész elmondta, miért érezte úgy, hogy mégis így kell tennie.","shortLead":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz...","id":"20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04.jpg","index":0,"item":"4c58c734-76e8-4746-bc25-150b8f7736f4","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","timestamp":"2025. május. 15. 14:50","title":"Jamie Lee Curtis elárulta, miért vetette alá magát plasztikai műtétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","shortLead":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","id":"20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"d8051bce-073f-48d2-a7a4-4dbd280472e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 15. 09:16","title":"Annyira visszaesett a gazdaságunk, hogy klímabajnokká vált Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","shortLead":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","id":"20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"29638479-d0d9-45cf-bad2-31c7e5252de9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","timestamp":"2025. május. 15. 07:37","title":"Fordulat Sallai Nóra balesetében: az ügyészség szerint nem a színésznő volt a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]