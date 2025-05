Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","shortLead":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","id":"20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726.jpg","index":0,"item":"e7212e35-0caa-425d-afa4-82f1d7838758","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 15. 13:32","title":"„Lehetséges egy új baloldali egység, de annak fullosnak kell lennie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e967086f-67d0-4878-99cf-37eb16ae3f0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a Hold Földről látható oldala nemcsak a felszínen más, mint a túlsó oldal, a mélyben is eltéréseket tapasztalni.","shortLead":"A NASA számításai szerint a Hold Földről látható oldala nemcsak a felszínen más, mint a túlsó oldal, a mélyben is...","id":"20250515_hold-belseje-szerkezet-kopeny-kulonbseg-nasa-kutatas-grial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e967086f-67d0-4878-99cf-37eb16ae3f0e.jpg","index":0,"item":"e063d15b-5f66-4fcf-a853-264b825895f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_hold-belseje-szerkezet-kopeny-kulonbseg-nasa-kutatas-grial","timestamp":"2025. május. 15. 13:03","title":"Valami nagyon furcsa dolog történik a Hold belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Vasárnap tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. 