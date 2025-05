Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné a lábát.","shortLead":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné...","id":"20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788.jpg","index":0,"item":"89e621c8-d166-4d45-9b0a-c5dd14a245f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","timestamp":"2025. május. 14. 15:33","title":"Európában kezdi el tesztelni az önvezető taxijait Kína egyik legnagyobb technológiai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b237-e6d2-4771-ac82-bc188ef694c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Vajon látta a filmet?” – teszi fel a költői kérdést Pottyondy, majd megjegyzi: „Egy skizofrén csávóról szól, aki terrorcselekményt hajt végre, miközben félholtra ver embereket”.","shortLead":"„Vajon látta a filmet?” – teszi fel a költői kérdést Pottyondy, majd megjegyzi: „Egy skizofrén csávóról szól, aki...","id":"20250516_pottyondy-edina-atlathatosagi-torveny-lex-poloska-orban-viktor-szuverenitasvedelmi-hivatal-harcosok-klubja-trollhadsereg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c084b237-e6d2-4771-ac82-bc188ef694c3.jpg","index":0,"item":"835583cc-3444-424e-b799-b40f8b300b26","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_pottyondy-edina-atlathatosagi-torveny-lex-poloska-orban-viktor-szuverenitasvedelmi-hivatal-harcosok-klubja-trollhadsereg-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 08:33","title":"Pottyondy Edina az „átláthatósági” törvényről: Nem túl biztató egy olyan embertől, aki a Harcosok klubja című filmről nevezi el trollhadseregét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","shortLead":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","id":"20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"bbec3a22-4459-494f-b61b-08f546164c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","timestamp":"2025. május. 16. 09:43","title":"Egy belvárosi társasházban terjeszkedik Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","shortLead":"A balatoni szakaszon történt a baleset.","id":"20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3baf377-d4ed-400c-8062-a32a16b19a5a.jpg","index":0,"item":"7b573fcd-5f93-4836-ad75-1568c07da5b6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_kerekpar-tour-de-hongrie-tomegbukas-baleset","timestamp":"2025. május. 15. 14:08","title":"Tömegbukás volt a Tour de Hongrie-n, több versenyző kórházba került – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül futva próbált meglógni. ","shortLead":"Végül futva próbált meglógni. ","id":"20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46.jpg","index":0,"item":"6d12bc7f-7b52-4913-b7af-35edb65b1d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","timestamp":"2025. május. 15. 11:56","title":"Leszakadt az abroncs a felniről, de akkor sem adta fel a menekülést egy autós Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz most a szabadságjogaikkal élő embereket másodrendű állampolgárrá teszi.","shortLead":"A párt szerint a Fidesz most a szabadságjogaikkal élő embereket másodrendű állampolgárrá teszi.","id":"20250514_Kutyapart-az-atlathatosagi-torvenyrol-Ez-nem-vicc-Bar-az-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863.jpg","index":0,"item":"9b10a3e6-ea2c-4098-9869-464f9a7b13ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kutyapart-az-atlathatosagi-torvenyrol-Ez-nem-vicc-Bar-az-lenne","timestamp":"2025. május. 14. 13:43","title":"A Kutyapárt az átláthatósági törvényről: Ez nem vicc. Bár az lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta lavinaként görgetik maguk előtt a felek.","shortLead":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta...","id":"20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46.jpg","index":0,"item":"c4537d52-8af7-4137-8e42-2a6f98cdacd8","keywords":null,"link":"/sport/20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:52","title":"Fájdalmas és elkerülhetetlen szakítás lett a vége Ancelotti és a Real Madrid második házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","shortLead":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","id":"20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6.jpg","index":0,"item":"37d362cd-5647-4d6d-9d74-9e366e7415a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","timestamp":"2025. május. 15. 08:58","title":"Hordó alakban lévő rotorokkal emelkedik a levegőbe ez az egészen egyedi jármű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]