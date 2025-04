Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","shortLead":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","id":"20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33.jpg","index":0,"item":"7fa38984-90e7-401b-b497-d9f83833e97b","keywords":null,"link":"/elet/20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","timestamp":"2025. április. 28. 13:14","title":"Kétszer kellett megmenteni egy turistát a Fudzsin, mert visszament a telefonjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roman Kosztyenko a rada nemzetbiztonsági bizottságának titkára.","shortLead":"Roman Kosztyenko a rada nemzetbiztonsági bizottságának titkára.","id":"20250428_ukrajna-rada-kepviselo-orosz-tabornok-kulonleges-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"58f1a607-5d3a-4748-b97a-a12bdb332170","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_ukrajna-rada-kepviselo-orosz-tabornok-kulonleges-szolgalat","timestamp":"2025. április. 28. 21:05","title":"Egy ukrán parlamenti képviselő szerint a különleges szolgálatuk korrekt munkát végzett a Moszkvában felrobbantott orosz tábornokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint, ingyenesen felvehető készpénzhez.","shortLead":"Az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat biztosítaná, hogy a lakosság korlátozások nélkül, minden ATM-ből akár...","id":"20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eceea26-92f9-4a56-8533-e961cf830080.jpg","index":0,"item":"1c75b419-a741-4051-b9ad-1eff91d09578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_keszpenzkiadas-ATM-torvenymodosito-ingyenes-keszpenzfelvetel","timestamp":"2025. április. 28. 15:21","title":"A készpénzkiadás szabályait is átírja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Ha elérjük a plafont, akkor akár naponta elviszik a palackokat! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem más, eddig példátlan szankcióval is sújtotta Kövér László. Ez a demokráciadeficit újabb szintje: a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy képviselőket tiltsanak ki a törvényhozásból, ahová a választók küldték őket. Megtudtuk: a döntés miatt az ellenzékiek a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordulnak.","shortLead":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem...","id":"20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"8093f4a2-57ac-4776-87c5-0122ebba48b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","timestamp":"2025. április. 28. 15:00","title":"Szintet lépett a Kövér-féle házmestertempó: a rendszerváltás óta először tiltanak ki képviselőket, felülírva a választói akaratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban, a reptéren, a sötétbe borult utcákon.","shortLead":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban...","id":"20250429_Aramkimaradas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071.jpg","index":0,"item":"29bc1e19-ecba-4182-a63f-03ef06bda6d7","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Aramkimaradas-galeria","timestamp":"2025. április. 29. 11:32","title":"Sötétség délben: apokaliptikus fotók a hatalmas spanyol és portugál áramszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]