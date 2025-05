Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bac4c680-becf-447e-bfba-d947469e84a9","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Ugyanazon a napon két hollywoodi filmistennel is testközelbe kerültünk a cannes-i filmfesztiválon: előbb egy abszurd drámához hasonlító másfél órás beszélgetést hallgattunk végig Robert De Niróval, majd tőlünk pár méterre lelkendezett harminc percig Quentin Tarantino. Helyszíni podcastadásunkban minden izgalmas cannes-i történésről beszámolunk!","shortLead":"Ugyanazon a napon két hollywoodi filmistennel is testközelbe kerültünk a cannes-i filmfesztiválon: előbb egy abszurd...","id":"20250516_cannes-filmfesztival-robert-de-niro-quentin-tarantino-helyszini-tudositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac4c680-becf-447e-bfba-d947469e84a9.jpg","index":0,"item":"6ed4d1b3-d254-44ce-bc44-2b4a22b5caf9","keywords":null,"link":"/kultura/20250516_cannes-filmfesztival-robert-de-niro-quentin-tarantino-helyszini-tudositas","timestamp":"2025. május. 16. 16:20","title":"Robert De Niro tényleg nem a szavak embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc29b24-3007-4c09-8358-64dd8d604a69","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc feleségének csak a Dior táskája több mint két és fél millió forintba kerül.","shortLead":"Mészáros Lőrinc feleségének csak a Dior táskája több mint két és fél millió forintba kerül.","id":"20250516_Varkonyi-Andrea-Heim-Pal-jotekonykodas-outfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc29b24-3007-4c09-8358-64dd8d604a69.jpg","index":0,"item":"72e609f5-3484-4dc7-b3de-4b014f5079c4","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Varkonyi-Andrea-Heim-Pal-jotekonykodas-outfit","timestamp":"2025. május. 16. 17:06","title":"Hat és fél millió forint értékű outfitben jótékonykodott Várkonyi Andrea a Heim Pál Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van az igazán őrült Cage-filmek között. Kritika.","shortLead":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van...","id":"20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6.jpg","index":0,"item":"2cc10081-ed8c-49fd-aec4-67dfe2fec706","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","timestamp":"2025. május. 15. 19:19","title":"Egyél patkányt! – A szörfösben Nicolas Cage újfent becsavarodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta, hogyan tudják ezt átterhelni ügyfeleikre a pénzintézetek.","shortLead":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta...","id":"20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d.jpg","index":0,"item":"7f48d151-ec65-4afe-8fc5-1a550b5660f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","timestamp":"2025. május. 15. 14:58","title":"Megint az ügyfelek járhatnak rosszul: 2026-tól emelkedik a bankokat sújtó különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","id":"20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379.jpg","index":0,"item":"86c96ed2-4eec-4230-b7d1-630d7b1f59d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","timestamp":"2025. május. 15. 20:23","title":"Nemzetbiztonsági ügyben is csak konkrét indokkal lehet megtagadni a tájékoztatási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","shortLead":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","id":"20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"ce900066-8969-43b1-ae23-ba116aada9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","timestamp":"2025. május. 15. 12:19","title":"Demeter Szilárd szerint erdélyi magyar ember nem szavaz Simionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost lesz Ferenc pápa utódja, a Google keresési adatai alapján az átlagemberek közül jóformán senki nem számolt vele.","shortLead":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost...","id":"20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"3bd37ea7-56c1-4d8c-8244-5bbc19576766","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","timestamp":"2025. május. 16. 18:41","title":"Megválasztása előtt egyáltalán nem érdekelte az embereket Robert Francis Prevost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]