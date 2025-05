Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti szerb gimnáziumban sem.","shortLead":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti...","id":"20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906.jpg","index":0,"item":"0f75e1b6-7368-40b6-9b62-10effafdcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 17. 17:38","title":"A budapesti szerb gimisek is megakadályozták a szerb oktatási miniszter látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi a kavarást – írja a National Interest című amerikai biztonságpolitikai lap.","shortLead":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi...","id":"20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d.jpg","index":0,"item":"572fc5e8-60ab-4a8e-a714-4adde2c4ecf6","keywords":null,"link":"/360/20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 17. 07:27","title":"Magyarország revizionista céljairól írnak egy washingtoni biztonságpolitikai lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","shortLead":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","id":"20250517_m1-m7-okos-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50.jpg","index":0,"item":"a4589cbf-7872-4073-b626-5a681f2d6c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_m1-m7-okos-autopalya","timestamp":"2025. május. 17. 09:38","title":"A világ egyik legokosabb autópálya szakasza lesz az M1-M7 budaörsi bevezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325","c_author":"Galicza Dorina ","category":"gazdasag","description":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása az új „átláthatósági” törvénytervezetnek a Medián, a Republikon, illetve a Publicus munkájára.","shortLead":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása...","id":"20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325.jpg","index":0,"item":"1027ffbb-9620-4a7e-b488-cc3b367e40f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 08:57","title":"„Ahhoz képest, ami itt készül, elhanyagolható, ha a Mediánnak kicsit rosszabbul megy” – fenyegeti a Lex Putyin a közvélemény-kutatókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","shortLead":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","id":"20250517_majus-hidegrekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"c92f9235-2bbe-4bdb-903b-d8ff35d95131","keywords":null,"link":"/elet/20250517_majus-hidegrekord","timestamp":"2025. május. 17. 11:20","title":"Megdőlt a hajnali hidegrekord pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat, legyen elég erős ahhoz, hogy legyőzze az összes többi, szánalmas félelmünket. Erről ír Az én hetem című sorozatunkban Karafiáth Orsolya, akinek az alábbi, az aktuális hírfolyam alapján válogatott szókészletből kellett ihletet merítenie: diktátortempó, határátlépés, kormányármány, békeblabla, szuvenír.","shortLead":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat...","id":"20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43.jpg","index":0,"item":"0122fcbf-44a6-4c6f-88fc-78d44bc7b859","keywords":null,"link":"/360/20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. május. 18. 17:58","title":"Karafiáth Orsolya: Az ördög már ott a falon, odafestve, szép, ugye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kikapott, csak hetedik lett Gulácsi Péter és Willi Orban csapata.","shortLead":"Kikapott, csak hetedik lett Gulácsi Péter és Willi Orban csapata.","id":"20250517_Low-Zsolt-nem-jutott-ki-a-Leipziggel-a-nemzetkozi-kupakba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"3f6757f0-cb03-446b-bac8-800002b6b172","keywords":null,"link":"/sport/20250517_Low-Zsolt-nem-jutott-ki-a-Leipziggel-a-nemzetkozi-kupakba","timestamp":"2025. május. 17. 18:39","title":"Lőw Zsolt nem jutott ki a Leipziggel a nemzetközi kupákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]