Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést hívott össze hétfő kora délutánra. A HVG kiderítette, mi a tervük ezzel, és ez a tárgyalási folyamat felgyorsítását jelenti-e.","shortLead":"Pár perccel a kezdés előtt értesítették a frakciókat, hogy az átláthatósági törvény ügyében a Fidesz rendkívüli...","id":"20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1e5da99a-396e-48c4-aed1-ad927eff90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyolc-perc-alatt-hivtak-ossze-rendkivuli-bizottsagi-ulest-az-atlathatosagi-torveny-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 13:17","title":"Nyolc perc alatt hívott össze a Fidesz rendkívüli bizottsági ülést az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a BOK-csarnokban egy elitélt pedofil bűnöző is ott ült a fideszesek között.","shortLead":"Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a BOK-csarnokban egy elitélt pedofil bűnöző is ott ült a fideszesek között.","id":"20250518_magar-peter-orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-bunozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"7b6fac5d-c72a-4361-bda7-563e4b3c58fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_magar-peter-orban-viktor-harcosok-klubja-pedofil-bunozo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:13","title":"Magyar Péter szerint Orbán Viktor pedofil bűnözőkkel akar a honfitársai ellen harcolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","shortLead":"Már azelőtt megrendelte az önkormányzat a tervdokumentációt, hogy a testület jóváhagyta volna a bontást.","id":"20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7deb2f1-d495-4d9a-9271-0b74eb146fa1.jpg","index":0,"item":"e932f92a-d8fa-408c-933a-5d4d44b9b238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Muemlek-epulet-helyere-kerul-parkolo-Tokajban","timestamp":"2025. május. 19. 06:24","title":"Műemlék épület helyére kerül parkoló Tokajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b13f7d-2570-4d6c-b2ed-a59f1f49becb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezető politikusok szólaltak meg, miután kiderült, hogy a korábbi amerikai elnök prosztatarákban szenved, ami már csontáttéteket is képzett. ","shortLead":"Vezető politikusok szólaltak meg, miután kiderült, hogy a korábbi amerikai elnök prosztatarákban szenved, ami már...","id":"20250519_Joe-Biden-prosztatarak-diagnozis-reakcio-Donald-Trump-Barack-Obama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b13f7d-2570-4d6c-b2ed-a59f1f49becb.jpg","index":0,"item":"0d526530-4571-42c6-822a-55bc48099692","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Joe-Biden-prosztatarak-diagnozis-reakcio-Donald-Trump-Barack-Obama","timestamp":"2025. május. 19. 12:27","title":"„Joe egy harcos” – így reagált Biden rákbetegségére Kamala Harris, Donald Trump és Barack Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","shortLead":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","id":"20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"d0e1c7e4-479b-4bf2-98b6-2888df4ef6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"Több mint 20 év csúszás után elindult a gigaprojekt, új városközpontot épít az OTP Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]