[{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","shortLead":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","id":"20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"9e0c647b-393a-4057-88ac-d17613274401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","timestamp":"2025. május. 14. 14:06","title":"1800 kiló haltetemet szedtek ki a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A fali guggolás, valamint más izometrikus gyakorlatok rendszeresítése konkrétan csodát tehet a vérnyomással, derül ki...","id":"20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53ee8b6-487a-42e0-83c1-1eaa0607b7ef.jpg","index":0,"item":"0c350253-3d0b-481c-ab8e-bfcf86f1363a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_izometrikus-gyakorlatok-hatasa-sziv-es-errendszeri-problemak-vernyomas-csokkentese-mozgas","timestamp":"2025. május. 13. 08:03","title":"Egy kevesek által ismert módszerrel saját maga csökkentheti a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja az MNB-törvény módosítását célzó új javaslat. 