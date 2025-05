Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak" Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","shortLead":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik ...","id":"20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","index":0,"item":"480d0b44-a492-42c5-9c30-c583b43f452a","link":"/pszichologiamagazin/20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","timestamp":"2025. május. 18. 18:31","title":"Amire biztos nem gondolna, ha beszédet kell tartania: a színeknek fontos szerep jut","category":"elet.pszichologiamagazin","c_author":"HVG Extra Pszichológia","description":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","shortLead":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","id":"20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","index":0,"item":"5f4fb360-1ab9-438a-a859-d94bad748ac0","link":"/gazdasag/20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","timestamp":"2025. május. 17. 18:25","title":"Az adóbevallás előtt figyelmeztet a NAV: rálátnak a Revolut-számlákra is","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag" A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni" – mondták a javaslatról.","shortLead":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni" – mondták a javaslatról.","id":"20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","index":0,"item":"cbc4d3b3-98be-4ea5-a255-f3599f935986","link":"/itthon/20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 18. 15:38","title":"„Civilek elleni bosszútörvény" a kormány javaslata a szakszervezetek szerint","c_author":"MTI","category":"itthon" A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc", garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik" Leónak is lesz-e kisugárzása?","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni a román elnökválasztást, még a vasárnapi voksolás előtt.","shortLead":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","index":0,"item":"9cdba6a1-bfd6-4690-8e11-727297aef0c7","link":"/tudomany/20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","timestamp":"2025. május. 19. 09:03","title":"„Befolyásolni akarta egy nyugati ország a román elnökválasztást" – állítja a Telegram orosz alapítója","c_author":"HVG","category":"tudomany" A közéleti vitákat kommentszekciók sötét bugyraiban kell megnyerni, orosz mintára. ","shortLead":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. ...","id":"20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","index":0,"item":"eed9dd85-3880-4d69-9272-54bfa7c83778","link":"/360/20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","timestamp":"2025. május. 18. 10:32","title":"Sötétben bujkáló fideszes trollok, kommenthuszárok, és klaviatúrapankrátorok, gyülekező!","c_author":"Földes Márton","category":"360"