[{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","shortLead":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","id":"20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"075ea27f-91df-43c8-90d2-351b2ed92ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","timestamp":"2025. május. 19. 08:25","title":"Kedd éjfélkor jár le az adóbevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA bolygóvédelmi programját is veszélybe sodorhatják az amerikai elnök megszorításai, amelyek dominóként dönthetik be az USA kulcsfontosságú űrkutatási programjait.","shortLead":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA...","id":"20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"7e0b67f2-6df2-4324-ad24-25290f01a4f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 08:03","title":"Veszélyes közelségbe ért a „Trump-aszteroida”, de vajon becsapódik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság megteremtése kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a tudás és az innováció valóban kibontakozhasson. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság...","id":"20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f.jpg","index":0,"item":"55158688-c98b-437d-a4fb-c23b35e124b6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","timestamp":"2025. május. 18. 19:15","title":"Mindenki tud valamit. De ez csak akkor számít, ha el is meri mondani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik legelképesztőbb összeomlás a futball történetében. De minden csak nézőpont kérdése: tizenegy hónappal ezelőtt Francesco Farioli vezetőedző álmodni sem mert volna arról, hogy az utolsó pillanatig versenyben lesznek a PSV-vel a végső sikerért. ","shortLead":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik...","id":"20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175.jpg","index":0,"item":"e77c27b8-9d72-4d62-b997-83ee9d7747f9","keywords":null,"link":"/sport/20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","timestamp":"2025. május. 19. 19:00","title":"A történelmi összeomlás, amit sikerként is lehet értelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény elfogadása lehetetlenné tenné a civil szervezeteknek és a független médiának nem csak a működését, de a puszta létezését is.","shortLead":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény...","id":"20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f.jpg","index":0,"item":"7c4ad3fe-843a-4992-97ad-f4097a9bdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 19. 21:31","title":"Európa Tanács: A magyar parlament függessze fel az átláthatósági törvény vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte luxus új kocsit venni.","shortLead":"Szinte luxus új kocsit venni.","id":"20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65.jpg","index":0,"item":"bc92385b-e325-4363-b552-3e26b8adabdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"Ezek most a legolcsóbb új autók – itt a friss lista, árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]